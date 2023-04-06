中職／中職首創「我愛紅娘」配對！樂天桃猿黑色情人節

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參加辦法
完成以下步驟即可參與抽獎
① 按讚追蹤「Rakuten Monkeys」Facebook粉絲團
② 確實完成Google表單內容「https://forms.gle/24HiRAgQvGbK5KxF7 」並且送出成功
活動資訊
活動時間：2023/4/6 - 4/9 23:59
公告時間：2023/4/10 （得獎名單將公布於Facebook粉絲團）
抽獎資格：18歲以上未婚男女於活動期間內完成指定兩步驟即可獲得抽獎資格。
稱獎名額：共13位，前10位為正取名單，後3位為備取名單。
抽獎獎項：天賜良猿活動參加資格＋2023/4/14 黑色情人節球票雙人套組⠀⠀
注意事項
(1) 當天活動環節「球員幫你自我介紹」會有公開姓名、年齡、興趣、自身優點與擇偶條件的情況，請報名者自行斟酌是否接受，再行報名。
(2) 開獎後，當天會有專人與中獎者聯繫，請於「2023/4/11 23:59」前回覆訊息，此獎項須於2023/4/14至樂天桃園棒球場活動現場領取獎項。如逾期未回覆、資訊不正確、身份不正確（未滿18歲或已婚者）、或於2023/4/11 23:59前聯繫不上得獎者，將視為放棄得獎資格，備取得獎者將依序遞補。
(3) 主辦單位蒐集之個人資料僅作本次活動使用，活動期間將被妥善保存並不轉作其他用途，活動結束後將全數作廢處理。
(4) 本活動每人限參加一次（將以電話號碼做為憑證標準）禁止其他影響活動公平性之行為重複填寫表單者，僅只取一次抽獎資格。
(5) 具有得獎資格需為真實身分，活動應由本人親自參與，不得由他人代為參加，經主辦單位發現或經第三人檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知，並保留法律追訴權。
(6) 以上活動內容，主辦單位保有最終解釋權及更改之權益。