NBA／連3季被快艇橫掃！湖人輸掉關鍵戰　排名及賽程整理

中職／中職首創「我愛紅娘」配對！樂天桃猿黑色情人節

▲ 首創「我愛紅娘」配對！樂天桃猿黑色情人節。（圖／樂天提供）
▲ 首創「我愛紅娘」配對！樂天桃猿黑色情人節。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

單身萬歲！全新黑色情人節企劃不寂寞五招開始啦！

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不寂寞第二招讓單身的你在黑色情人節當天讓先發球員化身月老為你天賜良猿！只要是18歲以上未婚男女都可報名參加抽獎活動，完成以下兩步驟就有機會獲得桃猿男兒帶你步入球場並且幫你來個「自我介紹」！此外，中獎者還可免費攜帶一位入場觀看比賽，Rakuten Monkeys讓你在黑色情人節快樂加倍！趕快在官方粉專貼文下方留言＠好友報名參加活動，幫他天賜良猿並且帶你免費看比賽！

參加辦法

完成以下步驟即可參與抽獎

① 按讚追蹤「Rakuten Monkeys」Facebook粉絲團

② 確實完成Google表單內容「https://forms.gle/24HiRAgQvGbK5KxF7 」並且送出成功

活動資訊

活動時間：2023/4/6 - 4/9 23:59 

公告時間：2023/4/10 （得獎名單將公布於Facebook粉絲團）

抽獎資格：18歲以上未婚男女於活動期間內完成指定兩步驟即可獲得抽獎資格。

稱獎名額：共13位，前10位為正取名單，後3位為備取名單。

抽獎獎項：天賜良猿活動參加資格＋2023/4/14 黑色情人節球票雙人套組⠀⠀

注意事項

(1)   當天活動環節「球員幫你自我介紹」會有公開姓名、年齡、興趣、自身優點與擇偶條件的情況，請報名者自行斟酌是否接受，再行報名。

(2) 開獎後，當天會有專人與中獎者聯繫，請於「2023/4/11 23:59」前回覆訊息，此獎項須於2023/4/14至樂天桃園棒球場活動現場領取獎項。如逾期未回覆、資訊不正確、身份不正確（未滿18歲或已婚者）、或於2023/4/11 23:59前聯繫不上得獎者，將視為放棄得獎資格，備取得獎者將依序遞補。

(3) 主辦單位蒐集之個人資料僅作本次活動使用，活動期間將被妥善保存並不轉作其他用途，活動結束後將全數作廢處理。

(4) 本活動每人限參加一次（將以電話號碼做為憑證標準）禁止其他影響活動公平性之行為重複填寫表單者，僅只取一次抽獎資格。

(5) 具有得獎資格需為真實身分，活動應由本人親自參與，不得由他人代為參加，經主辦單位發現或經第三人檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知，並保留法律追訴權。

(6) 以上活動內容，主辦單位保有最終解釋權及更改之權益。

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