「麥蔡會」登場台股震盪收跌57點 多檔國防軍工股飆漲停
美股四大指數昨（5）日跌多漲少，使台北股市今（6）日走弱，早盤一度跌130多點，來到15733點，但隨後跌幅縮小，終場跌57點，收在15810點，跌幅0.3%，成交金額新台幣2067億元。另外，總統蔡英文會面美國眾議院議長麥卡錫，今日多檔國防軍工概念股飆漲停，如豐達科、千附精密、星通與龍德造船。
記者許家禎／台北報導
總統蔡英文在美會晤美國眾議院議長麥卡錫，引發中國大陸不滿，市場擔憂兩岸緊張情勢衝擊股市，台股今（6）日早盤也跌逾百點。對此，金管會主委黃天牧在立法院坦言「不可能沒有影響」，但強調不必自己自亂陣腳，台股是有韌性及基本面的，他與證期局及證券周邊單位會持續關注、確認台股的穩定。
義大利禁止使用ChatGPT，使市場質疑人工智慧相關技術與其隱私，讓今日台股電子股也休息，權值王台積電終場跌3元，收在530元，其他重要電子股如聯發科跌逾4%，大立光、緯創、國巨與台達電都跌1到2%。不過，國防軍工概念股紅通通，如豐達科、千附精密、星通與龍德造船飆漲停，保勝光學也漲逾9%。
另外網通族群如星通、東訊飆漲停，友訊、友勁、明泰漲2到3%。散裝航運的正德、新興、台航、台船與四維航漲1到3%。電力供應的華城、安集、泓德能源、世紀鋼、大亞漲3到6%。至於生技醫療也成為資金避風港，益得、鈺緯飆漲停，保瑞藥業漲超過9%，美時與商之器漲7%以上。