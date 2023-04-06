通過淨零科技方案！陳建仁：跨部會每年至少投入150億

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根據方案，氫能發電短期以社會溝通與基礎關鍵設施開發先行，長期則布局甲烷去碳燃氫發電、混氫與純氫燃燒等；地熱短期以社會溝通與深層地熱地質調查先行，長期預計布局以地熱探鑽、抗腐蝕材料、取熱技術等。
另外，建築廢棄物因廢棄物量大，為了循環利用，將透過設計及源頭減量、現地分類等，減少廢棄物，並建立區域性循環體系，引導分流應用，替代天然原料；紡織廢棄物則是回收率低，為循環利用，預計由源頭設計導入全回收紡織材質，並與公民團體合作，推廣回收材質製作的衣物產銷。
行政院代理發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中說，2050淨零碳排對台灣是挑戰，也是機會，「科技」將成為淨零過程中社會、產業、生活與能源等四大轉型的重要推手，透過淨零科技的研發，協助能源與資源的有效利用，提升供給效率，導入智慧化、共享經濟與人文社會科學等。
陳建仁說，淨零科技方案第一期，目標是達成國家2030淨零政策目標所需的淨零科技基盤建置，透過5大領域整合推動，加速技術落地應用與導入前瞻科技的研發，例如發展大型化的浮動式離岸風電平台技術，協助推動台灣首座浮動式離岸風電商轉、布局深層地熱、去碳燃氫等前瞻能源技術。
另外，陳建仁表示，人文社會科學領域將與民間團體合作擴散淨零觀念及建立民間自主投入的機制，讓淨零科技能被民眾理解，並進而願意參與。
預算部分，陳建仁指出，科技的創新突破將是台灣能否達到2050淨零排放目標的關鍵，國科會跟中研院攜手跨部會所提出的淨零科技方案，規劃每年至少投入150億元，預算來源包含重點政策科技預算、前瞻基礎建設計畫，與溫室氣體管理基金等。
他也要求，各部會共同協力推動，落實淨零科技研發與執行，打造台灣成為淨零科技的典範國家。（編輯：翟思嘉）1120406