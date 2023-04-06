全台最美公署變身藏金閣 連假試營運吸3500人參觀
有全台最美公署美名的原移民署廳舍，經台南市政府修繕後轉型為環保局的「藏金閣2館」，清明連假期間試營運，5天吸引近3500人次參觀，還有新人特別來取景拍婚紗照，增添不少浪漫氛圍。館內不僅擺設二手傢俱讓人驚艷，現場販賣的美學文創商品也大受好評，4月底將正式開幕。
記者張振興/台南報導
環保局各區清潔隊平日均會協助民眾回收大型傢俱，如為原木材質，經藏金閣木工師傅巧手修舊如新，即便是破損嚴重的原木傢俱，也能取其廢木料變出新花樣，可惜多數回收來的均為三合板材質，無法再利用。環保局表示，5天連假期間南市垃圾清運照常，協助民眾收運大型傢俱服務也不打烊，共清運1826件廢傢俱，可惜僅15%可再利用，呼籲民眾盡量保持原木傢俱回收時之完整，提高再利用價值。
清明五天連假期間，前往藏金閣2館人潮絡繹不絕，參觀民眾大多反映展區空間很漂亮，讓人驚艷，更對現場展示二手傢俱的故事充滿好奇，建議商品可以更多元，增加新奇感。除此之外，民眾建議2館能在假日開放參觀，增加更多親子互動體驗，或辦理以物易物交換活動，甚至是建議與民間企業結合聯展，定期更新展示主題，標示展區動線等。