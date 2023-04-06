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國際紀錄片展前進彰化　廟埕熱鬧放映

▲K的房間——關於世界的創造與毀滅》劇照。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲K的房間——關於世界的創造與毀滅》劇照。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

記者賴正琳／綜合報導

由國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展（TIDF），2023全台巡迴展到訪花蓮後，即將於15日現身彰化，帶來橫跨三個週末的紀錄片饗宴。一系列精心規劃的節目與活動，包含4天滿檔放映、5場充實講座、1檔精選展覽，與1場廟埕戶外放映，場地更由彰化市一路延伸至社頭和鹿港，期待走入在地與彰化居民們同樂、共享紀錄片的真實魅力！

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4月23日起的周末，TIDF將在彰化縣立圖書館演講廳展開4天滿檔放映與座談，節目涵蓋「TIDF 2022得獎影片」、「TIDF精選」、「菲律賓獨立紀錄片專題」、「記錄X記憶：檔案變形記」四大單元。為了讓觀眾有機會和影人交流、深入了解影片，更特別邀請《野番茄》導演廖克發、《K的房間——關於世界的創造與毀滅》導演洪瑋伶親赴映後座談，部分場次則安排TIDF團隊導讀分享。

為了貼近彰化藝文社群，TIDF亦串連在地藝文空間與咖啡廳合辦專場放映座談。於失人招待所舉辦的「紀錄片聊聊吧：選片指南」，將由TIDF團隊解析片單並特別放映《文明繪語》，帶觀眾進一步認識巡迴展選片。「咖啡時光」系列活動，則將於豪所在、鹿港大街創生基地——瘦子咖啡、 1/2 Room - Daily Goods & ART、白色方塊工作室舉行，放映2022TIDF備受觀眾歡迎的6部作品，並請到深耕彰化的講者與談，讓紀錄片的討論與當地觀眾更靠近。

▲彰化巡迴展。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲彰化巡迴展。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
專為彰化量身打造的招牌活動：廟埕戶外放映、「百工圖」展覽，則將紀錄片帶入常民空間、邀眾人同樂！4月16日晚間，TIDF將在彰化慶安宮廟埕搭起大銀幕，放映去年影展一票難求的開幕片《金門留念》，導演洪淳修亦將親臨現場暢談拍片點滴。「時光台灣：1986-1991『百工圖』系列精選」展覽，則與南郭國小合作，選址近百年歷史的南郭郡守官舍7號屋，展映「百工圖」系列經典電視紀錄片，重現1980、90年代台灣職人工作面貌。

此外，TIDF亦準備了限量好禮要送給參與巡迴展的觀眾。參加彰化巡迴展放映、活動與展覽，皆可集章兌換TIDF精美紀念品，觀影後填寫影展問卷，還能加碼獲得MyVideo序號卡。TIDF同時也和MyVideo攜手，精選TIDF 2022得獎導演廖克發、李永超的前作，以及歷屆競賽入圍作品推出線上影展，讓意猶未盡的影迷們能按圖索驥延伸觀影。6/30前觀賞線上影展任一影片，還有機會抽中只送不賣的TIDF專屬紀念品。

2023TIDF巡迴展全台熱烈巡迴中，到訪花蓮、彰化後將陸續前往嘉義、屏東、台中，也預計與高雄、新竹、桃園、宜蘭等地的單位合辦精選放映。彰化場次與活動詳情可見TIDF官網活動頁，其餘各地放映消息將陸續公開，期待大家的參與！更多最新消息請密切關注 TIDF官方網站Facebook專頁Instagram

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