國際紀錄片展前進彰化　廟埕熱鬧放映

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為了貼近彰化藝文社群，TIDF亦串連在地藝文空間與咖啡廳合辦專場放映座談。於失人招待所舉辦的「紀錄片聊聊吧：選片指南」，將由TIDF團隊解析片單並特別放映《文明繪語》，帶觀眾進一步認識巡迴展選片。「咖啡時光」系列活動，則將於豪所在、鹿港大街創生基地——瘦子咖啡、 1/2 Room - Daily Goods & ART、白色方塊工作室舉行，放映2022TIDF備受觀眾歡迎的6部作品，並請到深耕彰化的講者與談，讓紀錄片的討論與當地觀眾更靠近。
專為彰化量身打造的招牌活動：廟埕戶外放映、「百工圖」展覽，則將紀錄片帶入常民空間、邀眾人同樂！4月16日晚間，TIDF將在彰化慶安宮廟埕搭起大銀幕，放映去年影展一票難求的開幕片《金門留念》，導演洪淳修亦將親臨現場暢談拍片點滴。「時光台灣：1986-1991『百工圖』系列精選」展覽，則與南郭國小合作，選址近百年歷史的南郭郡守官舍7號屋，展映「百工圖」系列經典電視紀錄片，重現1980、90年代台灣職人工作面貌。
此外，TIDF亦準備了限量好禮要送給參與巡迴展的觀眾。參加彰化巡迴展放映、活動與展覽，皆可集章兌換TIDF精美紀念品，觀影後填寫影展問卷，還能加碼獲得MyVideo序號卡。TIDF同時也和MyVideo攜手，精選TIDF 2022得獎導演廖克發、李永超的前作，以及歷屆競賽入圍作品推出線上影展，讓意猶未盡的影迷們能按圖索驥延伸觀影。6/30前觀賞線上影展任一影片，還有機會抽中只送不賣的TIDF專屬紀念品。
2023TIDF巡迴展全台熱烈巡迴中，到訪花蓮、彰化後將陸續前往嘉義、屏東、台中，也預計與高雄、新竹、桃園、宜蘭等地的單位合辦精選放映。彰化場次與活動詳情可見TIDF官網活動頁，其餘各地放映消息將陸續公開，期待大家的參與！更多最新消息請密切關注 TIDF官方網站、Facebook專頁及 Instagram。