河床劇團攜手FOCA合演《夢與陰影》　探索深層潛意識

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國家兩廳院指出，《夢與陰影》邀請河床劇團與FOCA跨界演出。河床劇團一直以「意象劇場」作為其創作理念，穿梭在視覺藝術與表演藝術之間，用一幕幕看似平常而不平常的畫面，牽引觀眾的目光；FOCA則具有獨樹一格的肢體語彙與表演風格，其團隊成員來自各種不同的表演領域，包括特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等，個個都身懷絕技，演出總讓觀眾覺得驚奇不可思議。
國家兩廳院表示，河床劇團超現實主義的表演呈現方式，搭上FOCA超凡馬戲表演者肢體動作及技術，兩種超現實的加成，用當代馬戲元素與馬戲演員的肢體，揉合進意象劇場裡，剛與柔、快與慢之對比，搭配此次夢境的主題，將帶給大家不同於以往的想像。
「重點不是創作者表現了什麼特殊的夢境，而是觀眾能夠在觀看的同時，連結起兒時的景象、或者曾經有過的欲望，藉由場上的氛圍滲透進我們的身體與腦袋，而能重新看到自我，甚至看到早已遺忘的自我。」 這是擁有劇場魔法師之稱的河床劇團導演郭文泰最想帶給觀眾的。
他說，意象劇場最大的特色是透過顏色、線條、表演、舞台、燈光、道具、服裝、影像拼貼出一幅幅流動的畫，在沒有劇本、沒有架構下刺激觀眾的感官記憶，進而讓觀眾聯想到某個記憶中的感受或是想法。而每一個人經歷都不同，所以當有一千位觀眾看了這齣戲，就會產生一千種想像。
近年來FOCA不斷與不同領域導演合作，一再展現馬戲表演高度包容的表演技藝與能量。《夢與陰影》的副導演李宗軒表示，「在我想像中，一個好的馬戲演員，身體素質只是最基本的需求，最困難的反而是有沒有辦法把腦袋打開，講得更直白一點，馬戲表演者的sense是什麼？那就是不再認為倒立與後空翻是最重要的事情，而是後空翻結束後還能做什麼？起跳的瞬間有沒有創生什麼不同的火花？」
為了這次的演出，兩團於前年底開始密切交流，河床的演員向FOCA學肢體使用方式，FOCA演員則向河床學習表演者如何透過自身的情感投入及眼神表達情緒，也讓他們練習在原先肢體的使用方式中帶入更多內在的情感，而不只是炫技。
在表演上，郭文泰帶領FOCA的演員放棄演戲這件事，「不需要演，更不需要假裝，只需全心的投入真實的感覺與感情」，而FOCA的演員則用他們強大的身體素質，豐富了舞台上的視覺衝擊。對郭文泰來說，遇上FOCA演員的肢體，就像獲得新的媒材，讓超現實的畫面突破邊界。
河床劇團✕FOCA福爾摩沙馬戲團《夢與陰影》將於本週4月7至4月9日在國家戲劇院登場，更多訊息詳見購票網站。