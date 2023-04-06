日混血名模涉持毒獲釋！台灣尪認走私遭逮 起底千億身家
日本混血名模道端潔西卡（Jessica Michibata）日前傳出涉嫌持毒被捕，和她同時在飯店房間被抓的還有另一名外籍男性，事後證實該男就是道端潔西卡的老公高凱麟，高凱麟為台裔美籍好萊塢電影監製，擁有千億身家，兩人接受尿檢結果皆呈現陰性，不過高凱麟已和警方坦承毒品是他從美國試圖秘密寄到日本，因此道端潔西卡已遭釋放，但高凱麟仍被逮補。
記者賴禹妡/台北報導
道端潔西卡因涉嫌持毒遭逮，還有一名外籍男性和她同在飯店房間被抓，但身份一直未被確認，道端潔西卡所屬經紀公司在事件爆發後，火速發聲明向社會致歉，另外還提到該外籍男性身份就是身家千億的台裔美籍好萊塢電影監製高凱麟，且聲明中還稱呼高凱麟為「老公」。
道端潔西卡和高凱麟傳出戀情已久，但一直沒有證實婚訊，如今透過道端潔西卡的聲明，間接承認近年來兩人已經完婚的消息，而高凱麟的背景驚人，爸爸高民環出生於南投，是一名企業家，為台灣國際航電股份有限公司創辦人之一，身價高達34億美金（約1047億元台幣），還曾列入富比士美國400大富豪的排行榜，高凱麟則是成為好萊塢製片，還和萊恩葛斯林（Ryan Gosling）共同創立Arcana電影製作公司。
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