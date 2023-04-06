鳳梨產季提前到！中央強銷4萬噸、加工量力拚增5成

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另為改善外銷鳳梨被燻蒸情形，農委會已輔導農友針對蛾類有害生物使用緊急防治用藥，並協助建置果實清潔作業，目前燻蒸率於2月底達高峰約42%降至28%。搭配海外辦理鳳梨拓銷獎勵通路行銷活動、社群及地鐵燈箱廣告等，截至4月6日已外銷8,076公噸，其中輸日約占9成，有 7,285公噸，預計今年外銷量可達2萬公噸，另國內擴大內銷和多元化加工已達近3千公噸。
農委會表示，由於去年氣候條件佳鳳梨植株生長良好及去年2、3月價格好，致農友提早催花，今年採收期集中2至4月，該會自年初推動內銷行動方案目標8千公噸，包括全國性行銷展售、農產品市集、超市量販店聯合擴大行銷，4月份起推出最具號召力企業團購平台預計供應7萬箱，並由國內精選16家鳳梨團體菁英班提供果心可食用、纖維細及具產銷履歷鳳梨，截至4月5日訂單計15,200箱，計91.2公噸。
為提供消費者對鳳梨多元化選擇，輔導加工廠自2月7日起產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋)等多元加工製品，若以每公斤8元以上向產地供應單位收購，獎勵集運費及加工處理費，針對4月盛產期，以每公斤10元以上向產地供應單位收購者，加碼獎勵集運費及加工處理費，全國目標量由8千公噸增至1.2萬公噸，截至4月6日已登記6,920公噸，已加工2,900公噸，台北批發市場價格至今年4月4日已提高到每公斤21.4元，同時呼籲消費者，目前正值鳳梨產期，可多享用質優味美的台灣鳳梨。