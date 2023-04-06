中國「海巡06」靠近台灣！海巡署出動新竹艦監控

（中央社記者林巧璉高雄6日電）中國昨天啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，海洋委員會海巡署今天下午監控發現，中國的「海巡06」救助船行動轉趨活躍，海巡署派出新竹艦監控，雙方距離約0.5浬。
海巡署發布新聞稿表示，為防止中國以過當行為危及台灣管轄海域的航行自由與安全，已由海巡署派遣艦隊分署所屬新竹艦持續對「海巡06」保持海上監控，堅定捍衛主權及維護我海域安全。海委會強調，海委會、海巡署將堅守崗位，也期待中國大陸不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。
據了解，中國「海巡06」下午1時跨越海峽中線，出現在彭佳嶼西方約70浬處，新竹艦肉眼就能看到，隨即以攝影機監控，明顯可見其船艏編號及船側名稱。
由於海巡署以台灣「鄰接區」海域24浬為基準，「海巡06」並未進入，新竹艦目前僅以無線電試圖通報對方。另外，監測未發現有人在甲板活動，船上有多支衛星天線，目前保持全程監控。
4000噸新竹艦配置北部地區機動海巡隊，為海巡署最新、噸位最大艦艇。依海巡署監測影片，「海巡06」出現在彭佳嶼西方約70浬，新竹艦上人員肉眼就能看到「海巡06」船艏編號，依監控外部無人員進出。（編輯：黃世雅）1120406