馬英九明返台！吳敦義讚：該為這趟「和平之旅」喝采

前總統馬英九行程今（6日）造訪四行倉庫抗戰紀念館後，明將搭機返台，除國民黨外，台灣基進、獨派激進團體「台灣國」都將到桃園機場「接機」，面對馬英九此行爭議。國民黨前主席吳敦義今（6日）則透過臉書發聲，稱馬英九這趟訪中一再疾呼「和平」，大家是否都該放棄意識形態，為馬英九這次「和平之旅」喝采。
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吳敦義表示，馬英九這次訪問中國進行祭祖及文化交流，此行帶著馬英九基金會「大九學堂」的青年學子前往中國，有慎終追遠的祭祖，也有文化交流活動，馬英九是民國38年台灣海峽兩岸分治後，首位卸任中華民國元首造訪中國，意義非凡。
吳敦義表示，馬英九一行的足跡走過祖籍地的湖南省湘潭縣、南京、武漢、長沙、重慶、上海等。無論是在南京中山陵拜謁國父孫中山、與大陸國台辦主任宋濤等人會面，或是祭祖，或是與湖南大學師生座談，馬英九不是凸顯中華民國，即是強調前總統的身分，更重要的是馬英九再三大聲疾呼和平的重要。
吳敦義表示，希望兩岸間一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免戰爭衝突，致力振興中華，以讓彼此有更安全、更美好的未來，他認為馬英九這趟中國行，可謂是「和平之旅」，必定有助和緩緊張的兩岸關係。
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