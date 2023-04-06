特企／更年期男性必知！賀爾蒙作祟恐「軟上加軟」負循環

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夜尿症比你想像中更常見！廖俊厚醫師表示，40歲以上成人有近四成罹患夜尿症，與常見的代謝症候群(三高)疾病盛行率相當。若以全台人口數推估，恐有超過250萬名40歲以上熟男遭受夜尿困擾。
根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近9成夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。廖俊厚醫師補充，夜尿成因多，包含膀胱儲存能力變差、慢性疾病用藥、睡眠等問題。然臨床觀察，主要造成患者「夜間多尿」困擾的最大宗原因來自荷爾蒙分泌不足，通常在晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素(ADH)，使尿量減少、尿液濃縮。然隨著年紀增加，腦下垂體能力會逐漸退化，一旦身體抗利尿激素分泌不足，就會造成夜間尿量太多，不得不頻繁起來如廁，導致無法一夜好眠。
夜尿問題會進一步影響「性福」? 廖俊厚醫師指出，男性進入40歲後，影響性慾與性功能的賀爾蒙「睪固酮」會以每年1%的速度逐漸下降。另外，隨著男性年齡增加，腦下垂體也會逐漸退化，導致抗利尿激素(ADH)分泌不足，引發夜間多尿的困擾，需多次中斷睡眠如廁，進而剝奪睡眠品質。黃冠華醫師表示，當夜間多尿造成的睡眠深淺程度不一，甚至難以再度入眠，不僅影響隔天精神與體力，血壓可能也會較不穩定，男性相當在意的房事表現就會拉警報；此外，國際研究也證實，睡眠不足的男性，還會讓睪固酮激素的分泌下降，影響性慾與勃起功能。一份韓國研究也表明，隨著夜尿次數越多，夜尿症患者體內的睪固酮水平也將跟著減少。
黃冠華醫師也提醒，睡眠品質不佳是百病之源，當男性自覺晚間睡眠品質不如以往，或是夜間排尿次數增加，超過兩次以上就應提高警覺，以免睡眠品質的剝奪以及老化帶來的雙重夾擊影響睪固酮分泌，加劇熟男們的「性福」負擔。
一名正值壯年的白領熟男陳先生，平日重視健康管理，身材體力傲人。但年過50後，卻出現夜間多尿的現象。本來不以為意的他，直到房事常出包、夜間高頻次如廁行為嚴重干擾枕邊人睡眠，也因為長期睡眠不足累積了負面情緒，打破過往和睦的夫妻生活。直到妻子勸說才尋求泌尿科協助，並診斷出夜尿症問題。廖俊厚醫師表示，上述案例在診間相當常見，但隨著年紀越高，問題恐越難解決。提醒熟男們當越年輕發現夜尿與睡眠品質問題，不僅能提前預防中年危機，也能讓打擾睡眠的夜間多尿症狀獲得良好的控制。建議民眾如自覺有問題不要拖，應趕緊就診，由專業泌尿專科醫師診斷並透過合適的治療方式解決問題，切勿自行尋求其他管道，延誤治療黃金期。
黃冠華醫師分享，目前已有抗利尿激素等賀爾蒙藥物可幫助患者減緩夜間多尿症狀。根據美國研究顯示，當服用口服抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質。國外臨床數據也顯示，當夜尿症患者進行夜間多尿的控制後，夜尿症和勃起功能均能有所改善。
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