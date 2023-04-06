謝盈萱1天當48小時用　休假泡湯「今年不可能」

金鐘視后謝盈萱今（6）日擔任律動品牌2023年度代言人，她苦笑道最近生活節奏是24小時要當48小時用，每天早上一睜眼就是滿滿的行程，「今年要度假是不可能了！」而接下代言多了按摩椅舒壓，她開心說：「這個除了適合像我一樣沒時間的人，也好適合懶人。」
記者羅凌筠/綜合報導
謝盈萱分享最近舒壓方式是讓自己動起來，更開始練起重訓：「可以讓自己的精神集中在每個部位肌肉的使用上，練出一些成果滿有成就感的！」她更提到最近喜歡打開 YouTube一邊聽一邊看，然後趁這個時候打掃家裡，順便讓腦袋放空，笑說這些都是她忙碌生活裡最奢侈的時光，分享最近好不容易把堆積已久的雜物清空，心情也好一大半。
提到近來的工作計畫，謝盈萱也分享將投入新的劇組，緊接著也有新戲要宣傳，熱愛工作的她表示感覺很充實，但今年卻幾乎也沒有太多時間休息，笑說這種感覺很複雜，不過目前就盡所能完成所有的任務，同時笑說：「今年要休假是不可能了！」
此外，提到今年最想挑戰的事物，謝盈萱分享：「我其實一直想把游泳學起來，但每次學到一半又因為有些外務而停下來，一直沒有成功，加上我真的怕水希望能克服這個恐懼；希望不管怎樣，有一天能夠完成自由式加上換氣！」也推薦身邊還不會游泳的朋友們都能練會這項「求生」技能。