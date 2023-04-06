李文挖她資料照嚴厲公審　直指台灣淪「小S現象」

小S（徐熙娣）時常公開生活瑣事、親子互動，不過她日前曬出一張與長女Elly、小女兒許老三於家中吃飯的照片，遭作家李敖的女兒李文，痛批吃飯禮儀噁心、把女兒教壞等，更拿死對頭前姊夫汪小菲出來比較。而李文也被質疑愛管人家家務事，她稍早就再度搜集小S資料照公審，並列出6點對方沒達標的禮儀，也在留言區稱現在台灣出現「小S現象」。
記者侯家瑜/綜合報導
李文坦言現在的問題，非單只是小S家吃飯禮儀，而真正原因，是太多人和她的素養一樣，不願意學習、不願意改進，「做一個公眾人物，特別是知名度這麼高的，就要做一個好的示範，有那麼多錢就可以幫忙小朋友找專家，幫助她們、教育她們。」暗指一些「星媽」，即使出生不好，也需要多替下一代著想，「有這麼好的資源為什麼不去幫助未成年的孩子們呢？」
李文形容現在台灣已出現「小S現象」，認為現在台灣的年輕人，很少關心基本禮儀，就連基本禮貌都不會，只關心Youtuber、醫美等，每天盲目過生活，痛批這就是「台灣的悲哀」。李文隨後再進一步痛批，她所認為的「窮人多作怪」，「就是沒有人夠專業、犀利，出來批評和教大家，我就是你的鬧鐘，把你打醒。」更說部分人自卑聽不進去，還會反駁。此外，李文也分享自己在外用餐的禮儀照，「每天會帶一個逃命的袋子，裡面有這8樣東西。」可以看到她將刀叉、湯匙和餐巾，收納在夾鏈袋裡，桌上還有乾洗手等瓶罐。