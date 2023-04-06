草仔粿1顆等於吃了1碗飯以上！營養師曝：甜口味熱量最驚人

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今天就讓《好食課》營養師Oliver楊哲雄來為你解析草仔粿的成分熱量，以下皆以120克一顆做比較，視各店家做法、份量不同而有差異：
甜草仔粿：內餡通常都包紅豆、綠豆或芋頭泥，但這類餡料除非自製，不然常常會添加大量砂糖，部分會再加上油來防止餡料或皮過於沾黏，一顆的熱量就已達336大卡。
鹹草仔粿：常加入菜脯、蘿蔔絲、絞肉及香菇等餡料，這些料通常會先經過油炒，讓餡料更香更好吃，所熱量也從這邊而來，一顆約有282大卡，相等於一碗飯的熱量。
為何草仔粿外皮都綠綠的？
Oliver解釋，過去人們相信艾草、鼠麴草等藥草具有治病殺菌除瘟疫的功效，加上3月多是艾草及鼠麴草的盛產期，所以傳統皆會用艾草及鼠麴草或青草來擠壓成汁，加入草仔粿皮中染色，而隨著科技進步，現在部分商家則是用綠色色素去染色。
為何清明節要吃草仔粿？
Oliver說明，其實吃潤餅與草仔粿是寒食節習俗，由於清明節與寒食節日子相近，兩者隨時間文化逐漸合併在一起。
至於寒食節的由來，故事要追溯到春秋戰國時期，晉文公在即位前曾受過介之推的幫助而度過一劫，即位後想報答介之推，但被介之推婉拒並帶上母親隱居山林，後來晉文公聽信旁人建議，放火燒山希望把介之推逼出山來，不知竟燒死介之推母子，為了紀念介之推而下令每逢此日家家戶戶不可生火熱食，從此也就有了寒食節。
因為潤餅跟草仔粿都是可在前一天將料煮熟後，隔日直接食用的食品，也就成為寒食節常吃的一項美食。
本文經《好食課》授權報導
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