忘拉手煞車！公車司機「肉車擋車」被夾死 恐怖畫面曝
今（6）日上午11點，台中市48歲的李姓客運司機將公車臨停於南屯區永春南路上，就下車趕忙購買餐點，豈料他忘記拉手煞車，由於該處為斜坡路段，公車順勢向下滑行，情急之下李男衝過去擋住公車，最終卻被夾在公車與前方大貨車中間，民眾見狀緊急協助李男脫困，並送醫搶救，不幸仍宣告不治，由於該處為紅線，因此警方訊後將胡姓大貨車駕駛，依過失致死罪嫌函送法辦。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，當時接近中午時分，李姓公車司機著急下車買餐點，因此把公車臨停在南屯區永春南路上，但卻忘記拉起手煞車，該處為斜坡路段，因此公車順著斜坡往前滑行。
李男驚覺大事不妙，連忙跑到前方，徒手停下公車，卻徒勞無功，該輛公車撞上前方大貨車，而李男也被夾困在公車與大貨車之間，李男呼叫求救，一旁民眾見狀詢問他「你忘記拉手煞車喔？」並緊急通知大貨車駕駛往前移動車輛，救出李男。
脫困後，原先李男還想返回車上，卻因傷重直接倒臥在人行道上，等到救護車到場時，李男意識越來越模糊，送往醫院搶救後仍宣告不治。
警方指出，由於該處為紅線路段，因此將47歲胡姓大貨車駕駛帶回偵訊，並依過失致死罪嫌函送法辦。