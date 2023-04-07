赤道幾內亞馬堡疫情擴　死亡率85%！旅遊警示升至2級應遵守「二不一要」

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馬堡病毒疫情擴散 旅遊警示升至第二級根據世界衛生組織（WHO）公布資料顯示，赤道幾內亞疫情始於今年2月初Kie-Ntem省，並陸續蔓延至其他省，除外島區域外，現在已擴散至全國各地，截至3月31日累計報告34例病例，其中14例確診，確診病例中10例死亡，另20例疑似病例也已死亡，死亡率達85%。
而赤道幾內亞更在3月下旬出現無地理相關、無明確感染源的病例，通報病例間相隔1百多公里，顯示疫情已廣泛性擴散，社區傳播鏈已存在，且疫情有擴散趨勢。
赤道幾內亞又與鄰國喀麥隆及加彭跨境流動頻繁，WHO已派出專家協助該國防治工作，並評估赤道幾內亞國內傳播風險非常高，鄰近區域亦高，非洲區域為中，全球則為低。此外，坦尚尼亞近期亦出現小規模疫情。
因此，疾管署已自今年4月2日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert）。
國內暫無確定病例 疾管署籲遵守「二不一要」馬堡病毒可透過接觸受感染果蝠或被感染人之血、體液等傳染，院內感染亦頗為常見。它與伊波拉都屬於絲狀病毒，症狀也很相似，有突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等症狀。
受到馬堡病毒感染者通常於發病後3-5天會出現全身紅疹，伴隨嚴重腸胃道症狀，5-7天起多有嚴重出血現象伴隨持續高燒，並多於8-9天後因失血休克死亡，致死率介於24-88%，目前尚無有效疫苗可供預防接種。
目前台灣將「馬堡病毒出血熱」與COVID-19、伊波拉病毒感染等，共同列為第五類法定傳染病。雖然目前國內尚未出現馬堡病毒出血熱確定病例，且疫情發生地區較偏遠，對國人威脅性低，但疾管署呼籲民眾應遵守「二不一要」：
- 不要前往疫情流行地區，如必須前往應避免接觸或食用野生動物
- 不要至當地醫院探視或接觸病人
- 要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57405
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