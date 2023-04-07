CAR-T細胞治療如「子母炸彈」　癌存活期可延3至5倍

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實體癌CAR-T療法困境：難有共通標靶、費用天價現今細胞療法主要針對血液癌症細胞，然而佔逾9成患者人數的實體癌症仍是最難攻克的城池。治療困境在於實體癌抗原異質性太大，難以找到共通CAR-T標靶來治療，CAR-T不易滲透實體腫瘤細胞，會失去抗癌能力。加上傳統自體CAR-T細胞製程耗時，患者免疫細胞品質低弱，而且費用要價約1,500萬。
CAR.BiTE-γδT細胞治療 動物實驗關鍵成效周德陽說明，「CAR.BiTE-γδT細胞治療」在動物實驗展現多項成果，可有效滲透到實體癌內部，並分泌BiTE（雙導向T細胞活化抗體）激活周邊免疫細胞，共同對抗癌細胞。細胞原型產品除了符合美國FDA異體移植規範，且不會傷害表現CAR.BiTE靶點的正常組織細胞。
在肺癌和三陰性乳癌小鼠模式中，CAR.BiTE-γδT細胞治療有效延長3-5倍生存時間，甚至有一段時間內癌細胞幾乎消失。而新型奈米抗體基礎CAR.BiTE搭配天生有抗癌能力的γδT細胞，癌症靶點變異或丟失、抗原異質性也逃不掉。
▲中國醫藥大學附設醫院院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽說明，「CAR.BiTE-γδT細胞治療」展現多項成果並刊載於《先進科學（Advanced Science）》國際權威期刊。
異體多靶向、雙平台、可殺難纏三癌等五大優勢1.CAR.BiTE-γδT具有對抗多種難治實體癌症的潛力
「CAR.BiTE-γδT 細胞治療」在實驗室肺癌和三陰性乳癌小鼠模式，證明多靶向多功能打擊九成以上實體癌症細胞，並有效延長3-5倍生存時間。
2.能解決患者多數無法等待自體細胞製造的時間和風險
隨取隨用的異體移植CAR.BiTE-γδT細胞能在病人檢驗完成當天馬上使用，相較於傳統自體CAR-T需要一個半月或更久時間製備，更有機會搶救晚期癌症病人，達到跟時間賽跑，並解決病人本身細胞品質問題以及額外的致癌風險等問題。
3.異體移植可大量大規模製備，具隨取隨用的特質
異體移植CAR.BiTE-γδT製備、凍存和檢驗後，就能隨時配合病患需求解凍使用，半天內就能完成療程。
4.大幅降低生產成本
目前CAR-T細胞治療要價1200~1500萬新台幣左右，而CAR.BiTE-γδT在自動化大量製備製程下，相較於自體CAR-T培養製程預計能降低5倍成本左右，使得細胞治療價格更加親民和普遍應用的機會。
5.大幅改善病人預後，延長生存時間
能應用於各種表達HLA-G的癌症病人，而且能合併標靶和化療使用，可望延長生存時間。
周德陽表示，由於CAR.BiTE-γδT細胞治療使用的不是一般的T細胞，不需配對，不受血型限制，也不會有排斥性。此項研究論文於2023年3月刊載於國際權威期刊《先進科學（Advanced Science）》，並已在美國等多國進行專利審查。
研究團隊接下來將著手在台美進行人體試驗，預計6、7月進行申請，年底前就會開始做。第1期預計在台灣展開，收案20幾人，第2期則會收到60幾人，應用於肺癌、大腸癌和三陰性乳癌等有表現HLA-G靶點之癌症患者的治療，為末期實體癌症治療帶來希望，並解決病人本身細胞品質問題以及額外的致癌風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57406
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