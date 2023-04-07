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CAR-T細胞治療如「子母炸彈」　癌存活期可延3至5倍

CAR-T細胞治療如「子母炸彈」　癌存活期可延3至5倍
CAR-T細胞治療如「子母炸彈」　癌存活期可延3至5倍

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】針對打擊癌症，全球近年新興細胞療法。中國醫藥大學附設醫院院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽帶領研究團隊，歷經多年研發「可異體移植、非病毒基改之多靶向奈米抗體- CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療」，宛如子母炸彈攻克肺癌、乳癌與大腸直腸癌，經動物實驗證實可延長3-5倍生存時間，癌細胞消失9成以上，目前已獲美日等多國專利，最快將於6、7月開啟人體實驗。

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實體癌CAR-T療法困境：難有共通標靶、費用天價　

現今細胞療法主要針對血液癌症細胞，然而佔逾9成患者人數的實體癌症仍是最難攻克的城池。治療困境在於實體癌抗原異質性太大，難以找到共通CAR-T標靶來治療，CAR-T不易滲透實體腫瘤細胞，會失去抗癌能力。加上傳統自體CAR-T細胞製程耗時，患者免疫細胞品質低弱，而且費用要價約1,500萬。

CAR.BiTE-γδT細胞治療　動物實驗關鍵成效

周德陽說明，「CAR.BiTE-γδT細胞治療」在動物實驗展現多項成果，可有效滲透到實體癌內部，並分泌BiTE（雙導向T細胞活化抗體）激活周邊免疫細胞，共同對抗癌細胞。細胞原型產品除了符合美國FDA異體移植規範，且不會傷害表現CAR.BiTE靶點的正常組織細胞。

在肺癌和三陰性乳癌小鼠模式中，CAR.BiTE-γδT細胞治療有效延長3-5倍生存時間，甚至有一段時間內癌細胞幾乎消失。而新型奈米抗體基礎CAR.BiTE搭配天生有抗癌能力的γδT細胞，癌症靶點變異或丟失、抗原異質性也逃不掉。

▲中國醫藥大學附設醫院院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽說明，「CAR.BiTE-γδT細胞治療」展現多項成果並刊載於《先進科學（Advanced Science）》國際權威期刊。

異體多靶向、雙平台、可殺難纏三癌等五大優勢　

1.CAR.BiTE-γδT具有對抗多種難治實體癌症的潛力

「CAR.BiTE-γδT 細胞治療」在實驗室肺癌和三陰性乳癌小鼠模式，證明多靶向多功能打擊九成以上實體癌症細胞，並有效延長3-5倍生存時間。

2.能解決患者多數無法等待自體細胞製造的時間和風險

隨取隨用的異體移植CAR.BiTE-γδT細胞能在病人檢驗完成當天馬上使用，相較於傳統自體CAR-T需要一個半月或更久時間製備，更有機會搶救晚期癌症病人，達到跟時間賽跑，並解決病人本身細胞品質問題以及額外的致癌風險等問題。

3.異體移植可大量大規模製備，具隨取隨用的特質

異體移植CAR.BiTE-γδT製備、凍存和檢驗後，就能隨時配合病患需求解凍使用，半天內就能完成療程。

4.大幅降低生產成本

目前CAR-T細胞治療要價1200~1500萬新台幣左右，而CAR.BiTE-γδT在自動化大量製備製程下，相較於自體CAR-T培養製程預計能降低5倍成本左右，使得細胞治療價格更加親民和普遍應用的機會。

5.大幅改善病人預後，延長生存時間

能應用於各種表達HLA-G的癌症病人，而且能合併標靶和化療使用，可望延長生存時間。

周德陽表示，由於CAR.BiTE-γδT細胞治療使用的不是一般的T細胞，不需配對，不受血型限制，也不會有排斥性。此項研究論文於2023年3月刊載於國際權威期刊《先進科學（Advanced Science）》，並已在美國等多國進行專利審查。

研究團隊接下來將著手在台美進行人體試驗，預計6、7月進行申請，年底前就會開始做。第1期預計在台灣展開，收案20幾人，第2期則會收到60幾人，應用於肺癌、大腸癌和三陰性乳癌等有表現HLA-G靶點之癌症患者的治療，為末期實體癌症治療帶來希望，並解決病人本身細胞品質問題以及額外的致癌風險。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57406

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