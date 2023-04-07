睡不好又鼾聲如雷！五旬男手術改善睡眠呼吸中止症

我是廣告 請繼續往下閱讀
嗜睡、打呼嗆醒要警覺 猝死機率高3倍睡眠呼吸中止症肇因於肥胖、舌根肥厚、肌肉張力不足、下巴較小或後縮、代謝疾病等問題，導致患者重覆發生上呼吸道阻塞。好發於肥胖者、男性、中年族群、頸部粗短、有三高者。
然而，高達近八成患者不知道自己有疾患。張廷碩提醒，民眾若有睡滿6-8小時，白天仍昏昏欲睡需灌咖啡提神，或是枕邊人聽到打呼聲與嗆咳驚醒，甚至打呼時會倒抽一口氣，有九成機率罹患睡眠呼吸中止症。
患者若睡眠品質不好，不僅白天嗜睡、開車易出事，甚至恐引起嚴重併發症如高血壓、心肌梗塞、中風、心律不整、失智、性功能障礙等，尤其睡眠時猝死的風險更是高出3倍。
微創手術技術，解決戴呼吸器不適和手術易染血問題睡眠呼吸中止症治療方式包括手術和非手術。非手術如正壓呼吸器、負壓呼吸器、牙套整形器、減重、側睡等。若患者佩戴呼吸器不適應，或非肥胖因素，可考慮動手術。不過，傳統內視鏡手術影像放大倍率有限，且口腔空間狹小、光照不足，醫師忙著一手拿內視鏡、一手持器械切舌根，「血很容易弄髒內視鏡！」
新興微創手術傷口小 精準下刀成功率高
新興微創手術技術：傷口小、下刀精準、成功率高張廷碩指出，運用新興的達文西機械手臂手術技術進行咽喉部位手術，可以獲得高解析度和能旋轉540度的極高靈活度，可放大患部影像10倍，減少手術過程中手震程度，提供更大的穩定度，無論是切割還是縫合都能更加精確地進行，特別是對於患有舌根肥大或會厭軟骨形狀異常的患者，微創手術技術能夠有效減少超過一半的呼吸中止次數和缺氧狀況。
一位五旬男性外商屬中重度患者，因舌根肥厚、會厭軟骨又狹窄，嚴重打呼導致夫妻失和分房睡，配戴呼吸器倍感不適，使用側睡止鼾枕也無法適應。進行達文西手術切除部分舌根與扁桃腺，接著以雷射無線射頻手術修整舌頭與會厭軟骨，打通呼吸道之後，睡眠呼吸中止次數從每小時20次降至約7次，鼾聲也變小，夫妻又能同床共枕了。
醫師呼籲，民眾若有睡眠與打鼾困擾，可進行居家睡眠檢查、STOP-Bang阻塞型睡眠呼吸中止症風險評估問卷，或是The Epworth Sleepiness Scale (ESS)嗜睡小測試。根據統計，體重減5%，呼吸中止次數就少15-20%，同時配合醫囑治療，都有助於改善睡眠品質，維繫婚姻關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57334
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw