馬英九稱兩岸都是「中國」 陳建仁：台灣非中國家務事
前總統馬英九在中國訪問時提到，台灣、中國「都是我們中華民國，都是中國」。對此，行政院長陳建仁今（7）日表示，台灣本來就是主權獨立的國家，台灣的事非中國的家務事，盼馬英九向中國表明。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日繼續赴立法院報告施政方針並備詢，媒體詢問蔡麥會引發國際關注，美國有線電視新聞網（CNN）記者也稱是蔡英文總統重大政治勝利。陳建仁答覆表示，蔡英文這一次出訪，實際上是一個相當成功的訪問，從報章雜誌上都可以看得到，蔡英文跟美國眾議長麥卡錫在洛杉磯的雷根總統圖書館會談，會談的內容相當深入，而且也跟兩黨所有議員有很密切的討論，這個討論也受到國際媒體的重視，而且有正向的報導，這是台灣走向世界的一大突破。
陳建仁進一步說，麥卡錫帶領朝野的議員，跟蔡英文帶領的團隊來討論，他們對於台灣民主、自由的發展，還有科技上的發展，都相當地肯定，這是對於台美關係未來能夠更加地發展，一個很好的突破，也預期台美關係會更上層樓。
媒體詢問，傳出中方不滿蔡麥會揚言報復，國安方面是否加強應對？陳建仁表示，台海的現況，國防單位跟國安單位都有所掌握，而且持續在追蹤，政府也會做好相關的準備，請國人放心。
針對馬英九在湖南大學提到，台灣和大陸同屬中華民國、同屬中國，蔡英文表示這樣的論述過時，而中國國台辦主任宋濤為馬英九餞行時，喊話「家務事絕不能讓外人插手」，陳建仁回應說，台灣本來就是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬這樣的一個事實，馬英九並沒有交代得很清楚。「台灣的事確實是我們自己的事，不是中國的家務事」，馬英九也應該在當場跟中國表明清楚。