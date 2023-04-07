圖利特定通路？農委會怒批：不要再炒作雞蛋議題

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農委會指出，國內雞蛋運銷樣態，洗選蛋占約50%，供應通路包括超商、超市及量販店約25%、加工原料蛋約15%、校園食材及國軍副食約5%，及傳統市場雜糧行及業務用約5%。
農委會解釋，鑒於超市、超商、量販店等通路為國人購買洗選盒裝蛋的主要消費地點，為辦理進口雞蛋調度及滿足消費者購買平價洗選盒蛋消費需求，已請國內各大超市、超商、量販店等業者提供洗選業者供貨數量與比例，以供進口雞蛋調配參考，並共同研討進口雞蛋上架販售及標示事宜。
另為進口雞蛋調配實務需求，農委會也提到，有邀集國內洗選業者共同研商進口雞蛋洗選作業與標示規範，並協調洗選業者依供各通路供應作業情形，按比例供應各通路需求。
農委會說明，經查國內洗選業者供應超市、超商、量販店等通路的洗選盒蛋交易方式與計價，均採台北市蛋商業同業公會於各大平面媒體蛋類行情報導作為議價參考，並訂有供應契約及依牌價販售。
農委會強調，進口雞蛋透過洗選業者洗選分級包裝標示後，再供應超市、超商、量販店等通路，可讓消費者均能買得到平價洗選蛋，且不會影響雞蛋產地價格及蛋農收益。
農委會指出，進口雞蛋除需符合檢疫條件外，也須符合相關食品衛生安全檢驗規定，另進口雞蛋透過洗選業者洗選分級包裝後，並需依規定標示原來源國家，可讓消費者安心選購。