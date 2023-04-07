哪國人最愛逛台灣家樂福？冠軍超意外 日本人強迫症笑翻
法商家樂福在台灣量販店市場有一定的地位，近年來更是結合了生鮮超市的模式，也深受不少婆媽的愛戴。但你知道外國人來台灣竟然會有「逛家樂福」的行程？近日，就有網友分享自己去逛家樂福時，發現家樂福貼出公告看板，統計來自各國國家的人數，結果來台灣逛家樂福最多的外國人竟然是「韓國」，而日本人的「強迫症回答法」更是讓不少人笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，只見在家樂福的店家中，有一個直立式看板，上頭寫著「麻煩協助我們做外籍旅客國籍調查，謝謝」看板右上角則還附上小圓點貼紙，而看統計結果，最多來台灣逛家樂福的外國旅客竟然是「韓國」，其次則像是「香港」、「澳門」、「新加坡」等亞洲國家。
然而最可愛的是「日本人」直接大展民族性，強迫症直接牙起來，一排整齊到不行的小圓貼紙在看板上形成強烈對比，不少網友看完投票結果紛紛回應「日本人太好笑了，強迫症上線」、「韓國人竟然喜歡逛台灣家樂福！好意外」、「現在桃園跟高雄機場暴增一堆韓籍航空開航，韓國真的很流行來台灣旅遊」、「日本我真的要笑死了」、「日本超好笑，民族性到台灣還是沒變」、「跟台灣會去日本超市差不多意思吧，但韓國人愛逛家樂福我是意外的」。
事實上，韓國人之所以來台灣愛逛家樂福，早上2006年，家樂福就全面退出韓國市場，這也造就韓國人逛家樂福成為來台必安排的行程之一。而其中又以西門町的桂林店最夯，因位於西門町附近，不少韓國人旅客逛完西門町，直接轉往家樂福桂林店購買許多伴手禮，形成一個獨特的景象。