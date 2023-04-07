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北台灣最低溫13.6度！雨勢從南往北趨緩　轉晴回溫再等等

▲目前嘉義到大台北都有出現短暫陣雨，東部也陸續開始有下雨的情況。（圖／吳政璋攝）
▲目前嘉義到大台北都有出現短暫陣雨，東部也陸續開始有下雨的情況。（圖／吳政璋攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（7）日鋒面基本快要通過北台灣，目前嘉義到大台北都有出現短暫陣雨，東部也陸續開始有下雨的情況。北台灣已經開始受到東北季風影響，中部以北低溫比昨天低3-4度，而最低溫在新北石門13.6度。雨勢要到下午開始由南往北好轉，氣溫最冷在週六，直到9號開始陸續回溫，下週一、二天氣穩定。

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根據氣象局預報員趙竑指出，今天北部、東半部迎風面，會有局部性陣雨的狀況，其他地區都是零星短暫陣雨，建議民眾外出要記得攜帶雨具，到了今天下午開始降雨趨緩，晚上只剩下迎風面東半部地區、西半部山區有零星降雨。

▲20230405氣象局氣溫圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲今日北台灣預估降到15、16度，且晚間溫度又會再度下降，其他地區則有26至30度，沒有明顯的降溫，這波冷空氣影響最大的時間是明天。（圖／中央氣象局提供）
不過受到冷空氣影響，今日北台灣預估降到15、16度，且晚間溫度又會再度下降，其他地區則有26至30度，沒有明顯的降溫，這波冷空氣影響最大的時間是明天（周六）。風力目前8至9級，晚上台灣海峽側有機會出現10級強陣風。

天氣風險方俊元表示，到了週日白天東北季風減弱，環境風向逐漸轉偏東風，北、東部氣溫在天亮後逐漸回升，天氣則是剩下東半部有零星短暫降雨，週末期間外出可以再多留意天氣資訊。

下週一、二台灣處在偏東風環境，周圍沒有明顯水氣影響，持續是偏乾的情形，只有迎風面東半部及中南部山區有零星短暫降雨，其他地區則是晴到多雲的穩定天氣，氣溫也會持續回升。

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