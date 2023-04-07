諾貝爾基金會主席來台交流　癌症治療新突破

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TGF-β訊息傳導 新藥開發指標乙型轉化生長因子（Transforming Growth Factor-β，簡稱TGF-β）為多功能細胞激素，在人體內參與許多生理過程的疾病機轉，在自體免疫疾病、組織纖維化、傷口癒合、粥狀動脈硬化、癌症的發生與轉移、阿茲海默症造成的神經損傷等，都可以發現異常的TGF-β訊息傳導，目前已經是新藥開發的重要標的，國際上也正在積極展開研究。
中央研究院生醫轉譯研究中心吳漢忠主任指出，藉由諾貝爾基金會Heldin主席來臺的機會，期待國家生技研究園區成為未來臺灣與諾貝爾基金會交流合作的橋樑，讓國外專家學者看見我國生技醫療發展的優勢。
疾病治療相關 生醫作用機制TGF-β訊息傳導路徑相當複雜，不同的傳導路徑的作用是TGF-β對癌細胞扮演抑制或促進惡化的關鍵，研究人員致力利用TGF-β的特性和疾病成因，精準調控TGF-β的訊息傳導路徑，以研發更有效並能減低副作用的藥物。瑞典知名分子生物學學者Dr.Carl-Henrik Heldin此次演說將帶來研究團隊在上述機制（TGF-β訊息傳導路徑）的新發現以及最新的進展，特別在癌症治療藥物靶點的開發，以精準抑制促使上皮細胞間質化（EMT）造成腫瘤轉移的TGF-β訊息傳導路徑。
美國聖路易大學名譽教授黃榮三則介紹由他的實驗室所發現的TGF-β第五型受體（TβR-V）及其所傳遞的訊息傳導路徑，TβR-V在細胞膜上負責傳遞TGF-β抑制癌症的生長抑制訊息，並失去TβR-V是細胞癌化重要生物標記。另外亦發現許多小分子化合物，可調控細胞膜上的TGF-β受體分布，藉由此特性調整TGF-β的訊息傳導，達到促進或抑制TGF-β的功能，具有開發為藥物的潛力。
發表新藥技術 實際臨床應用瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）醫學生化及微生物學名譽教授Paraskevi Heldin則分享在癌症和登革熱等傳染病中，與TGF-β共同作用的透明質酸CD-44訊息傳導路徑，研究團隊試圖抑制透明質酸CD-44的訊息傳導路徑，以開發治療藥物。
臺大癌醫中心院長楊志新院長則帶來以開發完成的新治療技術在非小細胞肺癌臨床治療的實況，包括多種基因突變之生物標記監測、標靶藥物之配合、免疫檢查點抑制劑的免疫療法，見證轉譯醫學在癌症治療研究上的進展，也呼應轉譯醫學研究所帶來的成果及展望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57403
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