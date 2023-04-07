腎臟病限鉀限磷怎麼吃？營養師指主要來源，聰明吃更健康！

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會有哪些風險？覃澤硯營養師表示，腎臟病患之所以需要限鉀限磷，在於兩者超標也會增加其他健康風險。像是血鉀若是過高患者易出現手指發麻、嘴唇發麻、疲倦，且血鉀和心臟節律關聯性高，最嚴重的影響可能心律不整、心房顫動、心跳停止。而血磷過高則易皮膚發癢、腎性骨病變、嚴重骨質流失、增加骨軟化或骨折風險，另外也包括副甲狀腺亢進引起荷爾蒙失調，組織或心血管鈣化等。也有不少研究發現，血磷過高也有影響生命安全的疑慮。
越早發現越相對輕鬆：雖然不論是慢性腎臟病、是否洗腎、透析、腹膜透析等，所有腎臟病患者都要注意限鉀限磷，不過腎臟病可分五期，越早發現慢性腎臟病，限鉀限磷也會相對輕鬆。據統計數據，血鉀異常普遍是在第四期發現，而血磷異常則普遍在三期末、四期。因此第一、二期就發現慢性腎臟病者，通常醫師會告知需要留意，但若是抽血報告發現開始出現異常或是進入到後期就會相對嚴格。
腎臟病飲食限鉀、限磷，哪些食材是常見主要來源？
限鉀限磷也並非什麼都不吃、什麼都不能吃，畢竟兩者的食物來源當中也有很多是人體必需營養的攝取來源。
含鉀、磷食材：覃澤硯營養師表示，像是高鉀食材主要就是蔬菜、水果。磷則多以罐頭、火鍋料、香腸、火腿等加工類食品為常見，其他如鮮奶、奶粉、優格、優酪乳等乳製品，以及動物內臟等。堅果種子類、全榖雜糧類等單看磷含量也較高。不過植物性食材的磷吸收率較低，約40-50%。
營養和限鉀限磷的平衡：考量含有其他豐富營養，植物性來源、六大類營養來源等食材一般而言不會特別嚴格限制，可酌量、但不需完全禁止，普遍還是以限制加工類食品、內臟類等非必要食材為主，如何攝取就會是相當重要的課題。
腎臟病限鉀限磷怎麼吃？營養師教聰明吃更健康！
吃蔬果營養，避免吃鉀：覃澤硯營養師表示，鉀多存在於蔬果當中，飲食上就會建議料理時以截切、川燙、不喝湯汁的方式進行，因為鉀離子是水溶性，此作法可增加蔬果橫切面與滾水接觸面積，讓鉀離子順其流失在湯水當中，約可降低70%，如此可攝取營養又不會攝取過多的鉀離子。
同樣的道理，就會建議避免生菜，因為無法讓鉀流失。水果則通常不會水煮，就會建議挑選低鉀或中鉀水果為主，如葡萄、鳳梨、蘋果、蓮霧等。高鉀水果如小番茄、香蕉等，在監控血鉀時若沒有異常，通常不會嚴格禁止。
其他限鉀留意：其他日常限鉀需留意避免的，如自行抓中草藥熬煮進補或來路不明的藥物，兩者是腎臟病患者常見風險行為。雞精、蜆精等各式各樣的「精類補品」也應避免，因為這類補品都是濃縮精華，鉀離子含量也會特別高。果汁、精力湯、運動飲料等也是同樣道理。另外，民眾對於腎臟病飲食的認知會認為清淡為佳，就常會選用低鈉鹽，不過低鈉伴隨的就是高鉀，因此建議調味鹽、調味料等選擇使用一般的即可。
限磷的主要重點：限磷則主要問題在於加工食品和內臟類等非必要食材，留意避免即可。而若是因為從牛奶、堅果、全穀類食物等必要營養攝取而使血磷提升，則會視監控數值是否異常考慮使用磷結合劑降低血磷。不過磷結合劑也並非每個人都會使用到，普遍會經腎臟科醫師評估，並選擇合適的磷結合劑。
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