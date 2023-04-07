透過「新型非凝血因子藥物」 血友病病患活動不再設限

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頻繁治療影響生活 創新治療突破瓶頸張鴻主任表示，血友病病患因體內缺乏凝血因子，稍微碰撞、受傷即容易導致自發性出血、血流不止等情況。但其實只要透過合適的預防性給藥方式、做好適當關節保護，就能降低出血風險，活動過程中也不再因擔憂而設限活動力，家屬也能更加放心。
過往血友病治療目標，為降低死亡事件及減少出血頻率。血友病病患需每兩天就須注射一次凝血因子，以預防出血。陳世翔主任說明，現在的新型「非凝血因子」藥物，注射頻率降低為每週至每四週一次，藥物半衰期可達27.8天，注射方式也從靜脈注射轉換為皮下注射，在治療上更為簡單、方便，同時也能降低病患自發性出血次數。
新型非凝血因子藥物在治療起初從每週注射一次，為了讓體內藥物能夠維持在一定濃度，等到體內有了穩定濃度，注射頻率經評估後可調整至每四週一次。陳世翔主任另補充，這種新型的非凝血因子藥物，臨床試驗已證實即使是四週一次的注射頻率，於病患體內的藥物濃度都是維持穩定活性，使病患終於不用三天兩頭跑醫院注射，也能減少住院次數。
血友病病患可運動 關鍵是「避免碰撞」過往許多血友病病患常因害怕流血而不喜歡運動、或盡量減少活動。張從彥醫師指出，若因擔心關節出血而過著靜態生活，導致體重增加，反而更加重關節的負擔，對健康產生不良影響。張從彥醫師建議，可主動與醫師及復健師溝通了解運動風險，並搭配護具裝備以保護關節，避免運動帶來的碰撞，同樣也能享受不同強度的運動樂趣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57333
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