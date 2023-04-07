中央台辦宣布制裁蕭美琴 綠委酸沒意義：反正不去中國
總統蔡英文過境美國會見眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發全球關注，但也引發中國中央台辦宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁、懲戒，並強調「依法終身追責」，蕭美琴與及其家人禁止進入中國與港澳地區。對此，綠委今（7）日力挺駐美代表蕭美琴，酸中國做法沒有意義，反正不會去中國，此舉是證明中國心胸狹窄、暴露醜態。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨立委陳亭妃受訪表示，「中國做這些動作有什麼意義嗎？」過去把許多台灣政治人物列為台獨份子，反正大家又不會去中國，也知道中國對待追求民主人士就是不友善，此舉證明心胸狹窄，無法接納多方聲音，暴露醜態。
立委林俊憲表示，被中國指名制裁對台灣人來說就像上了榮譽榜，而且對個人生活完全沒有影響。「不能去中國，這算哪門子制裁？她會想去嗎？」他呼籲，中國好歹也先掂掂自己幾兩重、在國際上有多少影響力，並質疑中國有任何手段讓被制裁的個人甚至企業受影響，批評是畫虎不成反類犬罷了。
立委何志偉表示，中國的制裁預料得到，並稱讚蕭美琴是近代最好的一位大使，有些台灣民代與官員也被制裁，有種說法被制裁代表他做太好，才會被這樣對待。