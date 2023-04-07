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不只台灣！中國宣布制裁　美國哈德遜研究所、雷根圖書館

▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間5日上午在加州雷根圖書館會晤總統蔡英文，展開歷史性談話。（圖／翻攝麥卡錫推特）
▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間5日上午在加州雷根圖書館會晤總統蔡英文，展開歷史性談話。（圖／翻攝麥卡錫推特）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

因為不滿蔡英文總統過境美國，並與包含美國眾議長麥卡錫在內，多位政要會晤，據中媒《澎湃新聞》引述中國外交部《關於對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施的決定》內容，中方自2023年4月7日起，制裁有關機構及負責人。

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中國外交部怒控，美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文，於2023年3月29日至31日、4月4日至6日過境竄美，從事政治活動。美國哈德遜研究所、雷根圖書館為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。故依《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第六條、第十五條規定，對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人等後附《反制清單》列明的機構和個人採取以下反制措施：

一、對哈德遜研究所、雷根圖書館等2家機構：

嚴格限制中國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。

二、對哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩（Sarah May Stern）、所長約翰·瓦特斯（John P. Walters），負責雷根圖書館日常維護的里根基金會前執行主任約翰·希布斯奇（John Heubusch）、首席行政官喬安妮·德雷克（Joanne M. Drake）等4名個人：

（一）凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；

（二）禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

（三）對其本人不予簽發簽證、不准入境。

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