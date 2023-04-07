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國軍訓練實戰化！取消表演性質刺槍　改為雙人對刺應用

▲國防部作戰計畫次長李天龍中將表示，已取消過往表演性質、大部隊編隊刺槍方式。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲國防部作戰計畫次長李天龍中將表示，已取消過往表演性質、大部隊編隊刺槍方式。（資料照／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者游凱翔台北7日電）軍方刺槍術往往淪為表演性質。國防部作戰計畫次長李天龍中將表示，已取消過往表演性質、大部隊編隊刺槍方式，一切以實戰化考量，從基礎基本突刺、托擊進階為雙人對刺應用刺槍，同時納近戰格鬥一環。

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總統蔡英文去年底召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，從明年1月1日起，2005年1月1日以後出生役男，義務役期由4個月恢復為1年，訓練將參考美國等先進訓練方式，引入各國現代化訓練模組，例如傳統刺槍術調整為近戰格鬥訓練等。

國防部參謀本部作戰計畫次長李天龍中將、軍事訓練處長劉慎謨少將近日接受自由時報「官我什麼事」專訪，節目已在上午播出。

針對近戰格鬥的內容，李天龍說明，不管是入伍訓或下部隊後的駐地訓都會實施近戰格鬥訓練，而日前受關注的刺槍術也屬於近戰格鬥一環，入伍訓會教授基本刺槍術，是由突刺或托擊法的動作來反制敵人；下部隊後，則會增加擒拿、奪槍及奪刀等，目的是當自身遭受脅迫時，就能透過這些訓練動作反制敵人。

根據多數義務役男的入伍經驗，最讓人詬病的是刺槍往往淪為表演性質。李天龍強調，現在已取消過往那種表演性質、大部隊編隊的刺槍方式，一切都是以實戰化為考量，從上述的基本突刺、托擊進階為雙人對刺的應用刺槍。

他說明，近戰格鬥師資的主要來源，包括陸軍步兵訓練指揮部的體能幹訓班，還有戰技專精班，以及三軍的運動科學中心推廣班，年訓量約1600人次，也會聘請民間專家學者共同授課，將運動科學、生理學、營養學等面向導入近戰格鬥課程中。

李天龍最後指出，人員、裝備與訓練是國軍戰力三要素，國軍訓練大概區分兩部分，一個是部隊基礎訓練，二是作戰計畫演練，國軍訓練最終的目的，就是要實踐作戰計畫的演練並戰勝敵人，所以現在國軍任何的訓練，都是在落實實戰化，不管是刺槍術還是射擊訓練，都是屬單兵戰鬥技能。（編輯：張均懋）1120407

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