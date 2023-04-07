中職／悍將綠色主題日！邀球迷一同愛地球

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富邦悍將與富邦金控繼去年４月首度舉辦綠色永續賽事並獲得熱烈迴響後，今年再次攜手打造綠色永續主場賽事舉辦「全員Run For Green™」主題日，與悍將家人們分享環保理念。本次賽季將於新莊棒球場內放置本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板系統化環保回收站「Green Station」，並持續推出球員汰換之裝備再製的Green Lab系列商品，悍將球員們也將再度穿上環保主題球衣，透過全方位綠色永續行動，打造綠色賽事與球場生活體驗。4月15、16兩日也將於球場場邊推出永續闖關活動，現場掃指定QR CODE加入成為「富邦地球隊」一員，還有機會抽中Gogoro電動機車或Garmin智慧心率進階跑錶等綠色大獎。
15日的賽事將邀請在2022臺北馬拉松以及2023新北市萬金石馬拉松皆得到全馬國內女子組冠軍的「長跑女神」雷理莎擔任開球嘉賓。雷理莎在國中時創下1500公尺三連霸的成績，4分30秒50的紀錄至今沒人能打破，並持續參加各大賽事，更設定明年要挑戰2024巴黎奧運的目標，法日混血的她更在社群平台上擁有高人氣，將首度來到新莊球場開球。
16日則邀請到「最速男神」楊俊瀚帶領大家Run For Green！楊俊瀚在2017年的世大運為台灣拿下睽違26年的田徑短跑金牌，在田徑場上持續挑戰自己的極限，上個月在原住民運動會拿下個人在賽會的第10面金牌，今年楊俊瀚更準備前進杭州亞運再為台灣奪牌爭光，也請球迷們一起期待楊俊瀚為悍將開出好球！