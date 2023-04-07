百想入圍！宋慧喬「躲過」宋仲基　進女主角最狂死亡之組

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本屆「最佳女主角」各個實力精湛，除了典禮常勝軍金憓秀不提，這次的《我的出走日記》跟《非常律師禹英禑》甫開播就受到歡迎，金智媛跟朴恩斌將會是宋慧喬最大勁敵；裴秀智在2020年推出夯劇《Start-Up：我的新創時代》後，等了2年再接演電視劇，於《安娜》中飾演大騙子，演技加上手語演繹，實力再受評審肯定，她這次入圍視后，是否有望打敗復仇女王宋慧喬，也是觀眾關注的焦點。
第59屆《百想藝術大賞》重要入圍名單：
最佳電視劇
《我的出走日記》
《黑暗榮耀》
《我們的藍調時光》
《非常律師禹英禑》
《小女子》
最佳劇本
《黑暗榮耀》金銀淑
《非常律師禹英禑》文智媛
《我的出走日記》朴海英
《小女子》鄭瑞景
《還魂》洪貞恩、洪美蘭
最佳男主角
孫錫久／《我的出走日記》
李炳憲／《我們的藍調時光》
李星民／《財閥家的小兒子》
鄭敬淏／《浪漫速成班》
崔岷植／《地下菁英》
最佳女主角
金智媛／《我的出走日記》
金憓秀／《王后傘下》
朴恩斌／《非常律師禹英禑》
宋慧喬／《黑暗榮耀》
裴秀智／《安娜》
最佳男配角
姜其永／《非常律師禹英禑》
金度賢／《財閥家的小兒子》
金准韓／《安娜》
朴成勳／《黑暗榮耀》
趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角
金信祿／《財閥家的小兒子》
廉惠蘭／《黑暗榮耀》
李伊／《我的出走日記》
林智妍／《黑暗榮耀》
鄭恩彩／《安娜》
最佳男新人
金建宇／《黑暗榮耀》
金民浩／《新兵》
文相敏／《王后傘下》
朱鐘赫／《非常律師禹英禑》
洪慶／《弱美男英雄》
最佳女新人
金赫拉／《黑暗榮耀》
盧允瑞／《浪漫速成班》
李慶成／《我的出走日記》
朱玄英／《非常律師禹英禑》
河允景／《非常律師禹英禑》