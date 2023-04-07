MLB／大谷翔平新約突破天際？美媒：至少5億鎂，恐達6億

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根據「洛杉磯時報」的報導，透露有一位匿名的大聯盟官員表示，因為不能談論他隊的自由球員，所以他不能透露身份，但他指出大谷的「起標價」應該從5億美元(約台幣152.2億)開始，最高可達6億美元(約台幣182.7億)，也有一位經紀人預測，大谷的新合約，將可能簽下一紙為期12年，總價值6億美元(約台幣182.7億)的合約。
美國的權威體育合約網站「Spotrac」最近公佈了大谷翔平合約預測價值，在擔任投手部分，大谷價值8年2.3億美元(約台幣70億)，打者的部分則價值10年3.33億美元(約台幣101.4億)，總和為5.63億美元(約台幣171.5億)，而大谷的天使隊友Mike Trout在2019年與球團簽下的12年4.265億美元(約台幣130億)合約是目前為止大聯盟最大合約，大谷翔平的新合約應該能輕鬆突破他隊友的紀錄。
當初並不看好大谷翔平赴美發展，直言大谷團隊選擇加盟球隊過程是在「浪費大家時間」的洛杉磯道奇隊王牌投手Clayton Kershaw，也改變了他的看法，認為「大谷在棒球歷史上是一位最獨特的球員，我不知道是否有其他人能跟他相比，我絕對同意他能拿到一份有史以來價值最高的合約，我認為這也是一個必然的結果」。