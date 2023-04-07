李昇基「剃光頭」娶最美新娘李多寅 記者:可能戴假髮結婚
李昇基跟李多寅今（7日）晚將在首爾帕納斯洲際酒店舉辦婚禮，李昇基是否「戴假髮」出席，備受討論。李昇基完婚後，下個月將來台會粉絲，主辦單位今宣布將於5月21日晚間6點30分在TICC舉辦「The Dreamer’s Dream- Chapter2」演唱會，李昇基屆時是否再戴著假髮現身，粉絲亦十分關注。
記者陳雅蘭/綜合報導
李昇基去年爆出被前經紀公司「HOOK娛樂」欺騙、做白工長達18年，100億韓幣元（約台幣2.6億）音源收益遭吞，同年12月31日出席《KBS演技大賞》時，以光頭之姿現身，外界誤會他受到打擊而剃頭，李昇基則解釋：「我不是因為心情的關係（剃光頭），我是因為最近在拍電影，我飾演一名和尚。請不要用憐憫的眼神看我！」高EQ自嘲惹笑全場。
因為角色關係，李昇基近期出席活動都戴假髮現身，2月中他在選秀節目《Peak Time》發布記者會時，記者就問李昇基「現在是戴著假髮嗎？」李昇基當下非常慌張，但承認並表示劇組有為他製作假髮，立即引起話題。今晚是李昇基重要的日子，韓媒則猜測他「結婚也戴假髮的可能性很高」。
李昇基跟李多寅今晚台灣時間5點將在首爾帕納斯洲際酒店舉辦婚禮，婚禮主持人為劉在錫，祝歌由李笛演唱。李昇基選擇音樂家李笛獻唱婚禮祝歌，據悉是因為李笛的名曲《真是幸慶》歌詞甜蜜，是南韓不少新人結婚時愛用歌曲，《真是幸慶》也是李笛寫給女友的歌，如今對方成了老婆，不少藝人都非常推薦該曲，連女神全智賢結婚時，都是選擇該曲、交由李笛獻唱。