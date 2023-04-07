台辦宣布制裁蕭美琴 時力批：蠻橫打壓行徑有失大國國格
台美之間具有重大歷史意義的蔡麥會甫剛結束，中共中央台辦今（7）日宣布，將對我駐美大使蕭美琴實施制裁，直指其為「台獨」頑固分子，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定。同時，國台辦也決定對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2家機構採取懲戒措施。對此，時代力量發言人余佳蒨表示，中國此舉彰顯其對世界民主國家團結合作的焦慮與不安，蠻橫打壓的行徑不僅有失大國國格，更是貽笑國際。
記者呂炯昌／台北報導
余佳蒨指出，這並非中國首次點名制裁特定人士，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時，中共國台辦同樣發布「台獨頑固份子」名單，蕭美琴以及本黨陳椒華委員也被列入其中。時代力量於當時召開記者會表示，中共無論是羅列「台獨頑固份子」清單、「台獨撲克牌」、條列「台獨份子」的罪狀及任意逮捕在中的台灣人羅織台獨罪名，在在都是用威嚇暴力手段，企圖侵害台灣的民主自由。
余佳蒨強調，當台灣正在紀念言論自由日之時，中國這些舉動，更凸顯出對於言論自由、民主政治的無知，只會用制裁恐嚇方式來打壓異己，不僅罔顧台灣是個主權獨立國家的事實，更是背離世界民主的趨勢，應該予以強力譴責。