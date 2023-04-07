全智慧化新店綠湖公園地下停車場啟用 月底前免費停車
新北市新店區綠湖公園地下停車場今（7）日舉行啟用典禮，新北市長侯友宜致詞時表示，不只提供全智慧化的停車服務，更是打造為兼具綠能、生態、共享以及公私合作的五星級全智慧停車場，358格汽車位及47格機車位，也將從今日晚上6時起試營運至4月底，開放免費停車。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜致詞時表示，緊鄰綠湖公園地下停車場的裕隆城商場即將開幕，加上已有眾多「低、零污染」產業進駐的寶高智慧產業園區，綠湖公園地下停車場將可調節區域停車供需，且裕隆集團抑注3千萬元重新打造生態公園，植栽近500株樹木，一年四季都將有不同樣貌，公園內還有具滯洪功能的生態池，滯洪量達1,150立方公尺，相當於2.5座國小附設游泳池的水量，還有900公尺長的環湖步道，不僅提供在地居民休閒最佳去處，也兼顧水利防洪功能，讓停車場不只是停車場，更開創公私部門合作的全新風貌。
新北市政府交通局長鍾鳴時表示，地下停車場工程總經費5億4,909萬元，設計理念以大自然為意象，特別以「24節氣」彩繪標示停車區位，利用通風井保持地下樓層空氣流通及照明，全場預留百分之百的電動車充電管路，另設有6格電動車位、電動機車電池交換站、YouBike租賃站，以及規劃共享汽車格位，成為最低碳、最綠能的共享基地停車場。
新北市政府交通局說明，綠湖公園停車場將自今日晚上6時起至4月底試營運，開放免費停車，5月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票每月4,000元，機車臨停每次10元、月票每月300元，歡迎市民朋友多加利用。