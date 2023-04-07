4/17口罩再鬆綁！大眾運輸改建議戴　醫：小心流感尾巴

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「這一陣子要小心流感還有一個尾巴，還一個尾巴在！」黃高彬受訪時提醒，流感疫情可能會持續到4月底，4到6月則是腸病毒高峰，另現在社區內還有一般病毒性感冒如鼻病毒、腺病毒、副流感病毒等流行，也要特別擔心。
黃高彬指出，目前許多小孩都出現免疫負債現象，尤其是3、4歲以下的小孩，在過去新冠疫情流行的這2、3年內因為幾乎都沒被感染過，「只要一風吹草動他就中了」，因此建議3、4歲以下的小孩，即便口罩令鬆綁，也還是要戴口罩較好。
至於醫療機構與救護車口罩禁令仍維持，黃高彬也認為，醫院暫時都還是要戴口罩比較好，甚至年紀大的長者也建議要戴口罩，因為疫情還沒結束，連世界衛生組織都還不敢宣布這波疫情結束，所以等世界衛生組織宣布疫情結束，再鬆綁都還來得及。
黃高彬強調，比較重要要做的就是把新冠肺炎法定傳染病等級從五類降為四類，讓病人就醫和病床運用比較靈活，他建議，戴口罩鬆綁可以慢一點再說，但現在可以趕快降級，醫院的降級比較重要，因為現在還有很多專責病房，讓一般非新冠病人需要住院沒有病床住院不公平，「所以比較合理的是就是趕快降級，這樣才是對的」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。