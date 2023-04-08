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竹北高鐵特區正核心　700億投資匯聚科技城

▲竹高鐵特區匯聚科技人才，造就「科技金城」美譽。（圖／資料照片）
▲竹高鐵特區匯聚科技人才，造就「科技金城」美譽。（圖／資料照片）

本報訊

竹北緊鄰新竹科學園區，匯聚高薪年輕科技人才，近3年平均房價飆漲88%大勝六都，造就「科技金城」的美譽，其中竹北高鐵特區，挾四大園區開發題材，將創造萬名以上就業機會，重大建設利多助攻下，令區域新案單坪攻上7字頭，隨著700餘億投資建設逐步開發到位，未來房市發展可期。

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受惠「台灣矽谷」竹科加持，根據週刊統計，竹北市家戶年均所得比逼近150萬元，在全國行政區居冠，堪稱是全台最有錢外，人口老化指數87%、近5年人口成長11.68%，條件更勝六都。隨著高薪科技人才持續移入，推升竹北近3年平均房價漲幅88%，成為全台房市最熱區。

▲竹北市家戶均所得，於全台行政區居冠，隨科技人才持續移入，房價漲幅88%。（圖／資料照片）
▲竹北市家戶均所得，於全台行政區居冠，隨科技人才持續移入，房價漲幅88%。（圖／資料照片）
竹北高鐵特區擁新竹高鐵站、台鐵六家站等雙鐵，以及國道機能，串連全台交通網絡，加上原有完整科技產業供應鏈，吸引資金、人才移入，如慧榮科技投資40億興建竹北高鐵總部大樓；聯發科預計投資90億在專二特區設立企業總部；宏匯及冠德則攜手將在專一區投資155億，打造「未來之心 Gateway Plaza」大型開發案；生醫園區第三生技大樓即將完工，後續預計再引進475億投資額。

▲竹北高鐵特區交通機能佳，串連全台交通網絡。（圖／資料照片）
▲竹北高鐵特區交通機能佳，串連全台交通網絡。（圖／資料照片）
四大園區開發題材，合計將引入700餘億投資，可望創造萬名就業機會，令當地科技、生醫產業持續發展，因此帶動高鐵特區房價，根據實價登錄顯示，「浩瀚豐邑之森」、「惠宇謙恆」等新案，單坪已來到坐七望八，直逼新北蛋黃區，彰顯高鐵特區的區段價值。中古屋部分，不僅「極上惠友」於2022年11月成交每坪71.3萬元，就連「國泰 TWIN PARK」大坪數個案，也在2022年6月成交每坪68.51萬元，創下歷史新高價。

▲竹北高鐵特區周邊，據實價登錄現以「合新詠遇」成交最大量。（圖／資料照片）
▲竹北高鐵特區周邊，據實價登錄現以「合新詠遇」成交最大量。（圖／資料照片）
竹北高鐵特區周邊個案中，根據實登揭露，現以「合新詠遇」以140餘筆交易為成交最大量，單坪約62-67萬，房市專家分析，該案位於高鐵特區正核心，步行約6-7分鐘即可抵達高鐵新竹站，位處光明六路、東興路主要幹道，坐擁1,983坪超大基地開發，在高鐵特區中相當難能可貴，且因產品規劃僅26-49坪，親民的購屋總價，故成為高鐵特區目前最熱銷個案。

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