竹北高鐵特區正核心　700億投資匯聚科技城

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竹北高鐵特區擁新竹高鐵站、台鐵六家站等雙鐵，以及國道機能，串連全台交通網絡，加上原有完整科技產業供應鏈，吸引資金、人才移入，如慧榮科技投資40億興建竹北高鐵總部大樓；聯發科預計投資90億在專二特區設立企業總部；宏匯及冠德則攜手將在專一區投資155億，打造「未來之心 Gateway Plaza」大型開發案；生醫園區第三生技大樓即將完工，後續預計再引進475億投資額。
四大園區開發題材，合計將引入700餘億投資，可望創造萬名就業機會，令當地科技、生醫產業持續發展，因此帶動高鐵特區房價，根據實價登錄顯示，「浩瀚豐邑之森」、「惠宇謙恆」等新案，單坪已來到坐七望八，直逼新北蛋黃區，彰顯高鐵特區的區段價值。中古屋部分，不僅「極上惠友」於2022年11月成交每坪71.3萬元，就連「國泰 TWIN PARK」大坪數個案，也在2022年6月成交每坪68.51萬元，創下歷史新高價。
竹北高鐵特區周邊個案中，根據實登揭露，現以「合新詠遇」以140餘筆交易為成交最大量，單坪約62-67萬，房市專家分析，該案位於高鐵特區正核心，步行約6-7分鐘即可抵達高鐵新竹站，位處光明六路、東興路主要幹道，坐擁1,983坪超大基地開發，在高鐵特區中相當難能可貴，且因產品規劃僅26-49坪，親民的購屋總價，故成為高鐵特區目前最熱銷個案。