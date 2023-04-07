訪美將見國會議員　柯文哲：要讓世界認識民眾黨

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柯文哲表示，這次訪美是「自由台灣、對話之旅」，以自由台灣身份與世界對話，美國是世界最強國家，台灣重要盟友，對台國安有密切關係，特別美國會通過多項友台法案，美國可以說是台灣重要戰略夥伴，也是台灣重要經濟夥伴，近期也在談判自由貿易協定，在這兩者之下，「我們有必要了解美國」。
柯文哲說，他此趟將拜訪美國政府機關、國會議員、新興科技的企業、智庫，以及台僑等，目的是了解美國，另方面也希望避免坐井觀天，要從美國甚至世界的角度回看台灣；台灣是第一島鏈的樞紐，也要知道世界怎麼看待台灣。
柯文哲也說，他這次去美還有一個目的，就是把台灣興起的第三勢力代表民眾黨介紹給美國，不同於國民黨與民進黨，要讓世界認識台灣民眾黨；國際上中美對抗，國內藍綠僵局，作為台灣的第三勢力總要走找出一條活路，所以他提出「台灣自主，兩岸和平」的目標，也希望撐出台灣最大生存空間，建立跟各方對話的平台，也讓共榮、和平台灣可以實現。
此次陪同柯文哲訪美的人有前北市副市長黃珊珊、立委吳欣盈、新北市議員陳世軒，備受矚目的華府行程落在4月17日至4月21日，柯文哲預計將拜會國際企業、美台商會，到約翰霍普金斯大學、智庫CSIS演講，並接受美國之音專訪等。
柯文哲此行也將有兩場目前僅寫「拜會」的行程，柯文哲辦公室發言陳智菡解釋是因為基於互信、事前保密原則，所以部分拜會跟參訪行程要遮蔽。
黃珊珊昨日才宣布加入民眾黨，媒體詢問此行陪同柯文哲訪美擔負的角色，黃珊珊說，因為她之前在美國待過一陣子，所以她比較像當地導遊、地陪的角色。
對於蔡英文才剛訪完美國，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，「蔡麥會」備受關注，媒體詢問緊跟在後訪美是否感受到壓力？柯文哲直言，蔡英文是現任總統，與他作為在野小黨主席，沒道理見到的層級相同，這一點他非常清楚，但行程該見到的人都會見到，反正最後結束時會讓大家知道，這點他反而不擔心，本來就沒理由跟現任總統比相同的規格。