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中職／球場疑慮球員工會發聲明　強調「不要有球員受傷」

▲球員工會針對球場疑慮發聲明（圖／中華職棒球員工會提供）
▲球員工會針對球場疑慮發聲明（圖／中華職棒球員工會提供）

記者簡名杉/綜合報導

近期中華職棒開季，卻發生不少球場的場地問題，包含桃園棒球場、高雄澄清湖棒球場等等都出現狀況，也讓球員們對於上場比賽會不會導致受傷產生疑慮，今(7)天中華職棒球員工會對此發出聲明，強調「只希望不要有球員受傷」，並希望聯盟及球團有更積極作為，避免憾事發生。

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球員工會正式聲明如下：

中職新球季在4月1日開打，場地品質爭議讓選手職場環境安全再度受到矚目。實際上，本會為維護會員勞動權益與職場安全，自官辦熱身賽後即針對辦理賽事的嘉義市、高雄澄清湖、雲林斗六及台中洲際等四座棒球場實施使用者意見調查。


統整回饋結果，「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例、逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮」。


本會第一時間將建議改善事項提供予聯盟，後續更主動要求加入澄清湖棒球場場勘會議，在會中明確表達「外野草皮現況可能還有危險，建議只要場地存在危險性就不應使用，以免造成選手受傷」。


會後，相關單位決議依原訂賽程辦理，也因此陳傑憲理事長在4月4日於澄清湖球場的受訪過程中表示：「只希望不要有球員受傷」，傳達會員們履行合約義務當下，對球場品質的擔憂與顧慮。


2023 WBC讓體育界及球迷再次認識國際職業水準的賽事規格，關心國內體育發展的朋友也討論起提升國際競爭力、人才養成及市場推廣等長遠未來，但殘酷的現況是，我國職棒選手們仍在克服最基本的勞動安全問題。


去年新竹球場事件後，聯盟公開宣示將參考與球員工會合作經驗，建立「球場檢測標準辦法」，但本會至今尚未參與討論及取得相關資料，衷心祈望聯盟及各球團能夠聽見選手心聲並落實承諾。


至封場整修前，澄清湖棒球場仍將負擔7場一軍及17場二軍賽事，更有二軍球隊駐場訓練，期盼在危險狀況排除前，聯盟及各球團能有更積極作為，給從業人員全力備戰與表現的安全勞動環境。

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