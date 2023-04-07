「咬指甲」也要看醫生！1科系生比例最多：恐引發4健康風險

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黃軒說明，咬指甲可能與心理壓力、焦慮、無聊和寂寞等情緒有關，被歸類為「tics」而不是強迫症的行為，「tics」的現象後來擴充定義並命名為「妥瑞氏症候群」（Tourette's syndrome, TS），被認為是一種神經精神（neuropsychiatric）疾病。根據研究，其中36.8%至63%的病例有家族史。
咬指甲的危害
黃軒表示長期咬指甲對健康有害，所以有經驗的專業醫師常常會看病人有沒有咬指甲的習慣，從而去追蹤他們身體內危機在哪裡，根據研究，長期咬指甲可能導致以下幾種健康問題：
1. 指甲受損：指甲變形、斷裂和脆弱；
2. 牙齒問題：牙齒磨損、錯位和敏感；
3. 口腔感染：病菌通過口腔進入身體，可能引發感染；
4. 皮膚問題：指尖皮膚炎症，感染或潰瘍。
咬指甲的治療
所幸咬指甲是可治癒的，不過僅有25%咬指甲者會尋求專業醫師治療。根據《J Med Case Rep》報導，「行為療法」包括認知行為療法（CBT）和生活習慣療法（HRT）被認為是治療咬指的第一線治療方法，能顯著改善或減少咬指甲的症狀。以下是幾種應對咬指甲的策略：
1.增強自我意識：當意識到自己咬指甲時，主動停止這一行為；
2.替代行為：嘗試將咬指甲的習慣替換（HRT）成其他無害的行為，如擺弄一些小物件或使用橡膠手環替代；
3.心理治療：如認知行為療法（CBT）可幫助改變不良行為，並提高應對壓力的能力。
黃軒在文中表示對家長的錯誤認知感到無奈，研究結果顯示，26.4%的家長不會對自己孩子咬指甲的問題尋求治療、甚至有70.2%的家長認為懲罰能有效打破孩子咬指甲習慣，對此黃軒警告，這個方法不但效果差，還會增加孩子的焦慮和壓力。
另外根據研究顯示，60.6%的醫生看診時不會主動去問病人有沒有咬指甲習慣；什至67.6%醫生，也不會主動檢查病人的指甲。但黃軒指出，有些重症患者和感染疾病的來源其實是來自病人長期不健康的行為，而咬指甲就是容易次發感染的風險行為，所以醫師們應當要提早協助改善病患咬指甲的行為。
本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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