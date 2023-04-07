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「咬指甲」也要看醫生！1科系生比例最多：恐引發4健康風險

「咬指甲」也要看醫生！1科系生比例最多：恐引發4健康風險
「咬指甲」也要看醫生！1科系生比例最多：恐引發4健康風險

每日健康-每日都做得到的健康

常常看到有人一直咬指甲，一般人會疑惑，指甲有那麼好吃嗎？但你可能不知道，「咬指甲」其實是一種精神疾病，長期咬指甲可能導指甲受損、牙齒問題、口腔感染和皮膚問題，醫師指出，甚至有些重症或感染疾病可能是來自於病人長期咬指甲這種不健康的行為，而且會有次發感染的風險，因此提醒大家「咬指甲」是需要被治療的。

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重症醫療醫師黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean指出，其實咬指甲（Onychophagia）是一種常見於兒童和成人的口腔習慣，通常開始於兒童時期，隨著時間的推移，大多數咬指甲的人會停止咬指甲；據研究發現，不同人群中咬指甲的流行率從3%至46.9%不等，有趣的是，當中醫學生咬指甲的比例最高。

 

黃軒說明，咬指甲可能與心理壓力、焦慮、無聊和寂寞等情緒有關，被歸類為「tics」而不是強迫症的行為，「tics」的現象後來擴充定義並命名為「妥瑞氏症候群」（Tourette's syndrome, TS），被認為是一種神經精神（neuropsychiatric）疾病。根據研究，其中36.8%至63%的病例有家族史。

咬指甲的危害

黃軒表示長期咬指甲對健康有害，所以有經驗的專業醫師常常會看病人有沒有咬指甲的習慣，從而去追蹤他們身體內危機在哪裡，根據研究，長期咬指甲可能導致以下幾種健康問題：

1. 指甲受損：指甲變形、斷裂和脆弱；

2. 牙齒問題：牙齒磨損、錯位和敏感；

3. 口腔感染：病菌通過口腔進入身體，可能引發感染；

4. 皮膚問題：指尖皮膚炎症，感染或潰瘍。

咬指甲的治療

所幸咬指甲是可治癒的，不過僅有25%咬指甲者會尋求專業醫師治療。根據《J Med Case Rep》報導，「行為療法」包括認知行為療法（CBT）和生活習慣療法（HRT）被認為是治療咬指的第一線治療方法，能顯著改善或減少咬指甲的症狀。以下是幾種應對咬指甲的策略：

1.增強自我意識：當意識到自己咬指甲時，主動停止這一行為；

2.替代行為：嘗試將咬指甲的習慣替換（HRT）成其他無害的行為，如擺弄一些小物件或使用橡膠手環替代；

3.心理治療：如認知行為療法（CBT）可幫助改變不良行為，並提高應對壓力的能力。

黃軒在文中表示對家長的錯誤認知感到無奈，研究結果顯示，26.4%的家長不會對自己孩子咬指甲的問題尋求治療、甚至有70.2%的家長認為懲罰能有效打破孩子咬指甲習慣，對此黃軒警告，這個方法不但效果差，還會增加孩子的焦慮和壓力。

另外根據研究顯示，60.6%的醫生看診時不會主動去問病人有沒有咬指甲習慣；什至67.6%醫生，也不會主動檢查病人的指甲。但黃軒指出，有些重症患者和感染疾病的來源其實是來自病人長期不健康的行為，而咬指甲就是容易次發感染的風險行為，所以醫師們應當要提早協助改善病患咬指甲的行為。

 

本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean授權報導

 

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