腫瘤佔據肝臟近75%！　3醫合力用「這療法」除巨大肝腫瘤

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腫瘤佔據肝臟近75% 增添手術困難亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師許樹湖指出，51歲吳姓患者是B肝帶原者，但因工作忙碌，長年來幾乎都沒持續追蹤病情，且本身有飲酒習慣，他自述去年8月因爆瘦就醫，才發現體內左肝腫瘤不僅長大，也壓迫到肝門靜脈血管，佔據原本正常的肝臟幾乎75%，大幅增添手術切除的難度。
「四箭療法」縮小腫瘤再手術 術後9天順利出院放腫科主任王博民指出，所謂「四箭療法」是指一般肝癌患者會透過標靶藥物先控制病情，考量該患者肝腫瘤過於巨大，決定搭配免疫治療、「好神刀」放射治療及切肝手術等3種合併療法，前三者先讓肝腫瘤在4週密集治療後，迅速從20公分縮小到14公分，達到安全範圍後，再由一般外科團隊接手治療。
負責主刀的一般外科主任葉俊杰強調，以往這類巨型肝腫瘤患者多半僅能以栓塞方式保守治療，但近年來隨著免疫療法及精準放療技術大躍進，已可讓腫瘤縮小到安全手術的範圍內，可說是「從不可能到可能」，不僅提高手術成功率，也延長患者生命，例如這位患者以傳統手術方式切除左肝，過程中出血量僅650 C.C.，術後第9天便順利出院，回診檢查報告都十分正常。
B、C肝病史且突爆瘦、腹脹及累 應提高警覺及早就醫醫師提醒，民眾若有B肝、C肝病史，且出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，但若真的發現癌症找上門，也不用過於恐慌，因隨著醫療技術日新月異，治療方法愈來愈多，只要願意配合醫師建議，都有機會戰勝病魔，重獲新生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57356
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