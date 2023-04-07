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李昇基結婚「半個演藝圈明星們」全到！連緋聞女友都來了

▲李昇基（左）跟李多寅今天結婚。（圖／李昇基、李多寅IG）
▲李昇基（左）跟李多寅今天結婚。（圖／李昇基、李多寅IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星李昇基跟李多寅今（7日）晚在首爾帕納斯洲際酒店舉辦婚禮，因李昇基跨足電視、電影、主持、唱片等領域，在圈內有著好人緣，所以今晚幾乎「半個演藝圈」名人都到場祝福他跟李多寅，包含劉在錫、李相侖、安恩真、李敬揆、趙福萊、金南佶、陸星材、車銀優、Super Junior銀赫跟圭賢、FTisland李洪基等人，賓客多到數不清，星光熠熠。

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李昇基出道近20年，出過專輯、主持節目、主演電視電影都有，演藝圈人脈相當廣，今是他的大婚喜日，大咖藝人幾乎都到，包含超資深前輩們、河正宇爸爸金容建、金守美、李順載，以及緋聞女友韓孝周、「螢幕情人」李世榮都盛裝出席，此外還包含男團Seventeen的Hoshi跟Joshua、姜鎬童（姜虎東）、裴仁爀、朴載範、李東輝、柳演錫、李棟旭等人，也前來祝福李昇基。

李昇基2009年曾傳出與韓孝周交往，但2人證實只是朋友，他們在2020年上節目《首爾鄉巴佬》，合體亮相打破傳聞。

李昇基跟李多寅今晚台灣時間5點在首爾帕納斯洲際酒店舉辦婚禮，婚禮主持人為劉在錫，祝歌由李笛演唱。李昇基選擇音樂家李笛獻唱婚禮祝歌，據悉是因為李笛的名曲《真是幸慶》歌詞甜蜜，是南韓不少新人結婚時愛用歌曲，《真是幸慶》也是李笛寫給女友的歌，如今對方成了老婆，不少藝人都非常推薦該曲，連女神全智賢結婚時，都是選擇該曲、交由李笛獻唱。

▲李昇基跟李多寅金婚宴賓客都是大咖。（圖／翻攝newsen、star todya、sedaily、osen、tvreport、mydaily、joynews24）
▲李昇基跟李多寅今婚宴賓客都是大咖。（圖／翻攝newsen、star todya、sedaily、osen、tvreport、mydaily、joynews24）

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