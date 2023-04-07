渾身不對勁卻沒生病？出現「自律神經失調」8警訊這4種食物要少碰

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以下是自律神經失調的8警訊：
1.胃食道逆流：胃脹、胃痛、火燒心；
2.睡眠品質下降：失眠、半夜驚醒、太早醒；；
3.姿態性低血壓：蹲下再站起來時會頭暈目眩
4.喉嚨有異物感：壓迫感之外也不能吞口水；
5.心悸、胸悶：胸口好像被堵住喘不過氣；
6.某部位大量出汗：例如手腳出汗或頭部流汗；
7.頭痛：不明原因導致緊縮性頭痛；
8.腹瀉、便秘：肚子痛或是腸躁症；
9.易焦慮、恐慌、緊張：作息不正常或壓力太大，都會導致自律神經失調；
10.眼乾、耳鳴：平常自律神經會控制眼睛及淚腺，另外幫助耳內血管正常收縮。
現代人總是在工作跟生活上忙碌奔波，高敏敏提醒大家平時也可以適時讓自己放鬆休息。另外，要避免自律神經失調，有4種食物要多吃、4種少碰：
4多吃
1.維生素B群
有助維持神經系統正常運作，避免憂鬱、焦慮。建議可以多吃各種食物的原型，並均衡攝取像是全穀類、肉類、深色蔬菜都很不錯。
2.鈣質
協助放鬆肌肉、舒緩壓力。建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等鈣質豐富的食物。
3.維生素E
缺乏維生素E容易造成荷爾蒙失衡，易引發自律神經失。建議可以補充蛋黃、植物油、深綠色蔬菜、鮭魚等。
4.喝夠水
人體血液中有70％是水分組成，而身體會透過呼吸、流汗等不斷排出水分，所以足夠的水分能幫助生理功能正常運作。
4少碰
1.酒精
酒精會使水分流失、睡不好，抑制副交感神經活動，再加上喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降。
2.精製糖
血糖起伏大會降低自律神經的穩定性，衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若能降至少於5%更好。
3.咖啡因
過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張。對於容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。
4.高鈉食物
雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆。但過多可能造成交感神經活性提高，自律神經易調節困難。
高敏敏再次提醒大家，除了飲食之外正常的作息也很重要，建議平日里要保持良好睡眠習慣。當然，如果自律神經失調症狀一直都沒有改善，也要記得尋求醫療協助。
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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