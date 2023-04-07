搭公車、捷運終於可脫罩！　4／17起大眾運輸口罩令鬆綁

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室內口罩再鬆綁 羅一鈞曝3原因室內口罩配戴規定將再次鬆綁，指揮中心發言人羅一鈞表示，決定將口罩再進一步放寬主要有3個原因，第一，群體免疫保護力已較2月室內口罩放寬時提升，且未偵測到具高風險的變異株，變異株對疫情威脅不大。
第二，2月口罩放寬後民眾仍會自主配戴口罩。第三，參考國際鬆綁趨勢，觀察到防疫調整方向一致，新加坡、日本、韓國等國口罩令都已有所調整，絕大多數國家／地區都已不再強制公共運輸戴口罩，改為建議戴口罩。
此外，COVID-19國內外疫情逐漸趨緩，清明連假後國內疫情仍持續穩定，醫療量能也相當充足，因此指揮中心決定放寬公共運輸口罩規定。
4／17剩2場域須戴罩 大眾運輸可不戴經綜合評估與跨部會溝通研議後，指揮中心宣布，若疫情持續穩定可控，自4月17日起，搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時不再強制佩戴口罩，改為「建議配戴口罩」。
而公共運輸場站也將由強制佩戴口罩，改為「自主決定戴口罩」，但若逢年過節、人潮聚集無法維持適當距離時，也屬於建議配戴口罩的特殊情境。
因此，4月17日後，僅有以下指定之室內空間須按規定全程戴口罩，包括：
- 醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。
- 救護車。
他也再次強調，若屬於「建議」或「自主配戴」場域，民眾未戴口罩不需擔心會受到處罰、罰則。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57425
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