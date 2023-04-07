【微聽損專題】如何發現孩子微聽損？　家長快看！有「這些」行為應做聽力檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀
單側、輕度、高頻微聽損 如何從「行為」觀察？當民眾發現自己有聽力問題時，可能就需做聽力檢測，及早發現問題、及時處理才能減少聽損對生活造成的影響。
但「微聽損」的聽損程度小，不易被發現，若發生在孩童身上，有時孩子並不會自我察覺，甚至無法清楚表達聽覺問題，這時便可透過「行為」來觀察。
微聽損中的「單側聽力損失」，只有一耳有聽力損失，另一耳聽力正常，張憶萍聽力師表示，可以觀察看電視時是否會側向某一側，假設左耳有聽力損失，右耳聽力正常，個案可能會側右靠近電視觀看。
此外，如果有人從左後方叫個案名字時，個案聽不太到沒什麼反應，或是轉向右邊回應，這可能是因為單側聽損對聲音的方向感不佳，有聲源定位問題，左耳有聽力損失，個案以為聲音是從右邊傳來而有的反應。
張憶萍聽力師提醒，如果發現行為上有這些表現，常側向某一側聽或某一邊反應比較好時，可能就是單側聽力損失，需做進一步檢測。
而微聽損中的「輕度聽力損失」，個案對各頻率的聲音靈敏度都不太好，張憶萍聽力師表示，輕度聽損個案在交談時，有時會需要對方再重複一次剛剛說的話，或是在叫個案名字時要叫好幾次才有反應。
另外，微聽損中的「高頻聽力損失」，個案對於高頻的聲音靈敏度不佳，張憶萍聽力師指出，高頻聽損的個案容易漏聽高頻的聲音，像是一些氣音，如：中文裡的ㄓ、ㄔ、ㄕ等，或是英文中的s、t、th等發音。
還有女性、小孩的聲音都屬於較高頻的聲音，高頻聽力損失的個案聽他們說話時就會聽得較不清楚，但若是男性的聲音就較不會有聽不清楚的問題。
無法從行為觀察 還有篩檢政策此外，除了從行為上發現孩子的聽力問題外，其實現在台灣已實施全面性的新生兒聽力篩檢政策，一出生第二天所有的新生兒都會進行篩檢，對聲音還沒有反應、無法從行為上觀察的新生兒，就可以馬上察覺聽力問題。
張憶萍聽力師表示，過去沒有新生兒聽力篩檢時，微聽損因為聽損程度太微小，無法馬上發現，有些孩子可能到幼兒園，甚至進入小學後才發現有聽老師指令、構音等問題，進而察覺孩子有微聽損，但現在有全面性新生兒聽力篩檢，在出生第二天就可發現，使得微聽損兒童的發現年齡大幅下降，能及早減少後續影響。
而進入學校後，學校也有聽力篩檢計畫，能透過篩檢發現聽力問題，再進一步做聽力檢測，診斷是否有微聽損。
由於聽力可能變化，出生後即使聽篩通過，成長過程仍可能發生聽力問題，因此張憶萍聽力師也提醒，可利用寶寶手冊裡面的語言發展檢核表觀察孩子的口語發展情形，如果發現孩子比起同年齡層語言發展較遲緩，或是有構音、發音問題，這些都有可能需要做聽力檢查，了解是否有微聽損問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57339
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw