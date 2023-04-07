疫苗專家委員涉高端內線交易？食藥署聲明：已交檢調偵辦
高端疫苗爭議延燒，食藥署疫苗專家審查委員會專家委員，涉嫌高端疫苗內線交易，該委員與其妻子雙雙遭起訴。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，該委員在幾個月前就已辭去衛福部所有職務，相關法律責任將由司法機關釐清。食藥署今（7）日晚間也發出說明，強調該委員依其臨床專長及法規科學審查專業，協助新冠肺炎疫苗之審查及提供相關意見，目前該委員已請辭外，並尊重檢調偵辦結果。
記者孫唯容／綜合報導
王必勝在疫情記者會中表示，這名委員是疫苗審查委員會專家委員，均須簽署保密及利益迴避同意書，且會議開始前都會宣讀一次條款，讓與會者知道有此條款，其中便規範不能洩漏訊息，否則會有民事及刑事相關責任。
有關高端審查委員一案，食藥署說明如下：
一、食藥署所召開之新冠肺炎疫苗專家會議，均係依據當次專家會議討論議題之專業，逐次邀請相關領域學者專家參與。
二、該委員依其臨床專長及法規科學審查專業，協助新冠肺炎疫苗之審查及提供相關意見。
三、該委員因個人因素提出請辭，目前已不再擔任食藥署審查委員職務。因該委員已自動請辭，無解聘問題。
四、食藥署尊重檢調偵辦結果，後續是否有相關刑事責任交由司法釐清及處理。