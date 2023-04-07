普發6000元現金放大術！百貨、飯店祭超狂優惠搶客
全民普發6000元，業者為搶商機推出超狂優惠。高雄義享時尚廣場4月13日至16日全館滿3,000送300，連大、小家電也加入優惠行列，採買家電省很大。高雄漢來飯店三麗鷗主題房也把6千元加倍放大，即日起至4月16日12,000元可連住兩晚雙人主題房。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場「漾夏購物節」特別於4月13日至16日期間推出全館滿3,000送300電子商品券回饋；再加上期間限定的銀行滿額禮活動，回饋規格堪稱為上半年之最。舉例而言，消費者於指定品牌消費滿18,000元並分期就能享有高達2,600元的電子商品券回饋；特別的是，更首度將大、小家電一併納入，也吸引不少民眾挑選冷氣及冰箱類商品，在普發現金6000元、商場重量級加碼與節能補助的多重促動下，成為消費者入手家電的絕佳採買時機。
高雄漢來飯店三麗鷗主題房即日起至4/16，推出全員升等主題房 12,000享有連住兩晚優惠，共有9間「雙人客房」可以選擇，換算下來只要以6,000元就可以入住價值18,249元Hello Kitty主題房。若想要入住「家庭房」，則有8間不同主題，每晚只要12,000元，原售價20,559~22,869元。訂購日期只到4/16，入住日期為即日起至6/30，每日限量，限平日使用。
漢來三麗鷗主題房依照各角色人物以及市、港景觀而有不同的價位，高雄漢來飯店因應政府普發6,000元直接邀請民眾入住，角色房型可以任選，也不用加服務費和稅金，一樣享有主題房的高階禮遇，包括故事角色的迎賓茶點、客製化的備品和客用品、冰箱飲料免費、自助式早餐、定點定時交通接駁，再加送美好回憶的合影相框照，滿滿的三麗鷗氛圍令粉絲流連忘返。