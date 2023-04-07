中職／林智勝聽牌300轟！味全龍邀球迷天母見證歷史

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今年41歲的林智勝征戰職業賽場邁入第20年，如今即將要把中華職棒全壘打紀錄一舉推高突破300大關，敬佩於林智勝驚人的意志與毅力，味全龍合作夥伴眠豆腐特地在這歷史性的計數器上，安排了三張「眠豆腐2.0床墊」，因為眠豆腐也是一款不斷進化的產品，問世五年來一直默默更新升級，眠豆腐2.0全新進化的品牌精神就如同林智勝不斷改寫歷史，與他在棒球路上持續追求進化的意志不謀而合。
味全龍自2022年球季開始攜手眠豆腐，只要味全龍於主場獲勝，MVP球員和頒獎球迷都能領取『贏球龍好眠』獎項，各自帶一顆眠豆腐枕頭回家。2023球季『贏球龍好眠』活動好評持續，同時為了慶祝NGAYAW AKE COUNTER裝置落成，球團額外加碼味全龍打者開轟直接擊中裝置床墊，該位打者獲贈眠豆腐2.0床墊乙張，同時全場球迷抽眠豆腐2.0床墊乙張，歡迎球迷朋友多進場支持味全龍，回家還有機會讓你贏球更好睡。
球團本季將延續紀念球交換方案，球迷若撿到林智勝第300轟紀錄球，球團將以「智勝簽名球衣+300轟紀念商品1件+2024年球季季票」換回此球！此外於味全龍主場賽事購票進場，並見證林智勝達成300轟的歷史一刻，當日即可獲得『林智勝300轟觀賽證書』兌換券，並可於指定期間至天母球場憑券領取『紙本觀賽證書』1份。