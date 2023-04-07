【微聽損專輯】微聽損不代表沒影響　五大迷思恐影響孩子學習發展

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１聽力受損輕所以影響不嚴重？有些微聽損孩子「還聽得到，雖然聽不清楚但不嚴重」，醫護人員認為「還可以再觀察看看」，加上助聽器價格較高等因素，到底要不要接受早療？要不要戴助聽器？戴助聽器會不會被取笑？親友意見好多！讓家長備感糾結，反而導致孩子錯過了及早矯正治療的黃金時機。
葉靜雯表示，聽得到聲音和聽清楚聲音是不一樣的，盡早進行早療、使用聽覺輔具（助聽器、調頻系統或人工耳蝸植入等），才能真正對孩子有所幫助。
２早期療育的課程越多越好？為了讓孩子趕上進度，家長為孩子安排許多聽力課程，然而這樣真的好嗎？葉靜雯舉例：「譬如媽媽為了增強你的英文能力，把你送去5個補習班補習，你每一個課程都沒有辦法好好消化，親子之間的壓力越來越大，很容易吵架，形成惡性循環！」
現今大腦神經科學的研究發展，以及輔具科技的進步，期待孩子會說話、能聽懂，不再是困難的事。但葉靜雯強調，許多家長想要孩子速成，因此將孩子的行程塞滿各種課程，卻可能忽略親子關係經營與孩子快樂學習。輔具可以協助孩子聽得更清楚，但要聽懂並做出反應，關鍵仍在於大腦。
因此，除了早療機構專業人員給予聽覺復能照顧，家長在早療階段中，陪伴、等待跟鼓勵孩子是很重要的，若家長不只坐在旁邊聽，甚至能陪伴孩子一起探索這個世界，對孩子的進步更加有助益。
３改善聽覺狀況就沒問題了？有項加拿大研究曾針對108位單側聽損個案進行13年追蹤，結果發現42.4%孩子的聽力持續惡化，其中17.4從單側惡化成雙側聽損，其餘25%則是單側聽損持續加重。
國健署提醒家長，孩子通過新生兒聽力篩檢，並不代表終生都沒有問題，部分孩子可能會因為發展性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎、感染等因素造成聽力受損，家長仍需多留意孩子的聽力狀況。
另外，「娛樂型聽損」也是現代人面臨的困境，根據世界衛生組織2022指出，超過10億位12-35歲的年輕族群，因長時間和過度接觸嘈雜的音樂和其他聲音，面臨失去聽力的風險。因此，後天聽覺系統維護也相當重要。
４媽媽（家長）就是聽損兒童最好的老師？受到來自公婆的意見、外界的眼光，媽媽（家長）壓力也很大，常常期望孩子趕快有所進步。很多家長會依老師上課方式如法炮製，買一樣的道具，做一樣的複習，當孩子疲勞轟炸後，越來越沒耐性、想要逃避。
「其實，最好的方式是給予孩子愛與關懷，家長的角色沒有人可以取代，你剝奪了這份親情的時候，對孩子未來適應所造成的影響是非常大的。」葉靜雯分享，父母要做的就是成為孩子學習和溝通的夥伴，成為孩子模仿的典範、玩耍的玩伴，以及孩子信任與自信滋長的養分。
５聽錯了就再聽一次？聽錯了就是孩子沒有專心聽？「這個是蘋果，那個是鳳梨，說一遍！」聽不聽楚、反覆練習是微聽損孩子的每日課題，但久而久之也會逐漸沒自信，「我是不是不夠好？因為我今天沒有聽好，媽媽生氣了，媽媽說我不專心，所以我不能吃霜淇淋。」孩子對學習語言的熱忱跟興趣不斷的消滅，就會越來越不想去碰。
如果孩子的內心不夠堅強，難以應付各式各樣的狀況。葉靜雯呼籲，若沒有辦法達到期望的目標，與其生氣或是抱怨，有時候家長的心態轉彎其實是必要的，「你是否願意嘗試做一些改變呢？」
改變觀念１、看見孩子的優勢並予以鼓勵愛因斯坦有句名言：「每個人都是天才，但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋。」
葉靜雯表示，孩子天生好奇、喜歡模仿，他們的探索動機很強，也不怕跌倒，勇於挑戰。而且模仿本身就是學習，當孩子願意模仿、主動去嘗試，然後創造新東西的時候，大人給予鼓勵，可讓他們的感官開發出來，他們會看到自己的優勢，建立自信心，自我價值就會提升，並且會一直嘗試下去。
改變觀念２、避免否定、比較或以平均值評斷努力有的老師以嚴格方式教育「不能用手比，一定要訓練口說！」家長依樣畫葫蘆，只要小孩用手勢溝通，就會斥責否定，導致孩子挫折感襲來，壓力大到晚上爆哭！
葉靜雯表示，孩童天性喜愛與人互動，但聽損兒童在溝通過程中常碰到「你講話不清楚耶，再講一次！」、「不是大大！是爸爸。」屢遭挫折對孩子來說是很大的傷害，比起一成不變的嚴格訓練，寓教於樂、快樂學習更能引起孩子興趣，維持學習熱忱。
教育不是只有一種方法，也不是只有一條路。葉靜雯建議，避免否定孩子、把孩子拿來比較，或是以平均數字分析來衡量孩子的努力。家長可思考與孩子最適合的溝通方式，無論是口說或搭配手勢動作，加上耐心等待孩子練習與發展，當小孩練習久了，就能從小聲說話，進步到越說越多。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57321
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