痘疤凹痕好困擾？善用「除疤手術」助你找回自信

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皮膚受傷後首重清潔 避免發炎及留疤疤痕，是皮膚傷口癒合後形成的締結纖維組織，當青春痘嚴重發炎，真皮層的膠原蛋白遭到破壞，癒合後就可能因為組織沾黏而凹陷，於是形成疤痕。當傷口處於急性期，首要任務是先做好傷口清潔避免發炎，接著視情況貼人工皮或塗抹藥膏，待表面傷口癒合之後，再使用維他命C、維他命E等外用抗氧化劑來減緩色素沉澱，以免留下疤痕。
朱芃年醫師指出，若急性傷口形成了痘疤，一般可利用雷射或小手術來處理，再貼上美容膠帶、痘痘貼來預防傷口產生張力，通常就能順利癒合；如果痘痘發炎程度嚴重，癒合速度相對較慢，這種狀況下形成的痘疤亦可利用雷射或小手術處理，將疤痕切除後再縫合。若疤痕範圍大、型態複雜，則必須由專業醫師評估是否導入「全方位痘疤治療方案」，根據痘疤的成因、種類、部位來診斷，提供相對應的治療方式。
痘疤種類多元 治療前應詳細評估根據痘疤的顏色，可分為「色素沉澱型」和「血管型」兩種。朱芃年醫師說明，色素沉澱型是痘痘發炎時有色素產生，痊癒之後皮膚表面出現的暗褐色變化；血管型是紅色痘疤，肇因於痘痘發炎時造成血管擴張及增生，甚至產生疤痕組織所導致。針對這兩種類型的痘疤，主要建議施打雷射來治療。
◆色素沉澱型痘疤：施打靚白雷射、皮秒雷射來淡化色素沈澱。
◆血管型痘疤：施打染料雷射、彩衝光、心動光、BBL來治療患部的微血管增 生、擴張，同時幫助殺菌。
若以型態來區分，痘疤可分為凸疤和凹疤。肥厚性疤痕、蟹足腫等均屬凸疤，凹疤則可依外觀分為「冰鑿型」、「滾輪型」、「廂車型」三類：
•滾輪型痘疤、廂車型痘疤
可利用「拉平皮膚」或「填補凹陷」兩種概念來處理，舉凡正宗第四代飛梭雷射、電漿離子換膚等，都能平整疤痕。此外，微針型電波也是不錯的選擇，主要是以微針破壞並減少疤痕組織，同時以電波促進膠原蛋白增生，達到填平凹洞、緊緻肌膚的效果。近來也可以使用膠原蛋白增生劑，針對適合的凹疤痕產生新生膠原蛋白的澎潤效果。
•冰鑿型痘疤
由於凹洞周圍已經纖維化，這類痘疤即使施打雷射也無法快速改善，若採取手術或磨皮雷射等方式來治療，恐怕會造成更嚴重傷口，不僅延長恢復期，治療滿意度也普遍不佳。因此，朱芃年醫師建議選用手術切除或TCA（三氯醋酸）深度換膚來治療冰鑿型痘疤，TCA原理是能將化學藥物「浸」進疤痕組織， 新生疤痕組織重塑藉以撫平凹洞，讓膚質恢復平順。
手術治療常見以下三種方式：皮下切除
將疤痕造成的纖維化組織切開、剝離，適用於小型痘疤。唯易重複沾黏為其缺點。
真皮移植
進行皮下切除後，再取身體其他部位的皮膚填補在凹洞部位。唯填入物易吸收，與凹洞處仍為疤痕質感無法改善為其重大缺點。過度填補會造成新的詭異凸疤。
脂肪移植或施打生長因子
利用填充物補平凹陷，幫助肌膚組織修復。唯脂肪存活或增生效果並無一定效率，無法期待穩定結果。過度填補會造成新的詭異凸疤。
增生型凸疤 可利用手術治療至於肥厚性疤痕、蟹足腫等凸疤，常以施打染料雷射或注射類固醇注射讓疤痕萎縮，再利用手術切除。朱芃年醫師進一步指出，部分醫療院所常使用「氣化式磨皮雷射」來改善凹疤，但術後的新生肌膚往往質感不佳，也容易泛紅或發黑，恢復期長與治療時過度疼痛；相較於此，「全方位痘疤治療方案」利用高階數位皮膚檢測儀掃描膚況，再由皮膚專科醫師評估痘疤的成因和形態，以客製化專屬療程方式處理，因此可讓治療精準迅速，更能提高成功率。
治療後要維持膚況 正確養護不可少朱芃年醫師強調，膚況和我們的日常生活息息相關，舉凡酗酒、抽菸、熬夜、精神壓力、暴飲暴食等不良習慣，都容易使自由基增加，若身體長期處於高氧化壓力，就會造成細胞受損，同時讓疤痕趨向纖維化，導致沾黏、組織增生。因此，治療後的首要任務是避免過多自由基產生，同時搭配維他命C、維他命E來預防色素沈澱，並做好保濕與防曬工作，就能延長治療的效果。
總之，痘疤的種類十分多元，也常以複合式型態出現，建議治療時別只採用單一方式，應先由醫師詳細評估，給予療程建議。過度吹捧的單一治療成效與不切實際的治療期待絕對是無法相信。朱芃年醫師也提醒讀者，治療痘疤的確不簡單，絕不是單一雷射或單一填補可以解決。除了皮膚專科醫師協助評估治療青春痘，更要尋求專業治療痘疤的醫師診所，選擇適合的治療和藥物，才能讓治療兼具「效果」與「效率」，在安全的前提下找回肌膚健康！
（文章授權提供／醫美時尚）更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57392
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