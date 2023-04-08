台積電20日召開法人說明會！聚焦海外建廠、美晶片法案

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台積電主要客戶之一美商輝達（Nvidia）掌握設計高階繪圖處理器（GPU）運算能力技術，台積電的升級版3奈米（N3E）製程預計今年第3季量產，有助提升高階GPU晶片效能；此外，超微（AMD）今年也已針對AI基礎設施以及資料中心公布加速處理器（APU），市場也傳出超微向台積電下AI晶片急單，台積電與輝達和超微的合作進展，將是法人提問重點。
台積電在台灣及海外建廠進展，也將成為法人關注焦點。台積電已增設海外營運辦公室，負責監督及管理美國亞歷桑那州廠（TSMC Arizona）和日本廠（JASM），美國亞利桑那州廠預計2024年量產4奈米，2026年量產3奈米；日本廠預計2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米。
至於台積電是否評估在歐洲建立車用特殊製程晶圓廠、歐洲新廠時程是否延後至2025年，備受市場關注。
對於美國晶片法案補助內容，台積電經營團隊是否釋出進一步看法，也是法人高度重視議題之一。台積電董事長劉德音在3月底曾表示，有些限制條件沒辦法接受，還要與美國政府討論，不能讓台灣廠商營運受到負面影響。
在3奈米以下先進製程技術，台積電3奈米已於去年第4季量產，N3E製程將在今年第3季量產，先前預估今年3奈米及升級版3奈米將貢獻中個位數百分比（約4%至6%）營收。至於台積電2奈米製程將於2025年量產，將落腳台灣竹科和中科，會有6期工程。
台積電先前指出，第2季研發中心將正式在竹科開幕，預計進駐8000名研發人員。
法人預期，台積電3奈米製程下半年可強勁成長，蘋果（Apple）是主要客戶，高通（Qualcomm）、超微及輝達等客戶將陸續採用，預期3奈米製程可持續成長至2025年。
台積電先前預估，今年資本支出將約320億至360億美元，其中70%比重用於先進製程技術，20%用於特殊製程，約10%用於先進封裝及光罩製作，20日法說會資本支出規模是否調整，將是重點之一。（編輯：郭無患）1120408